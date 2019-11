Il Mauriziano di Torino si è colorato di lilla per la consegna di cappellini dell'Associazione Mani di Mamma

Giovedì scorso, in occasione della Giornata mondiale della Prematurità, l'Associazione Mani di Mamma ODV, presente in 54 ospedali italiani con i suoi corredini in pregiata lana merinos, ha organizzato la consegna straordinaria di cappellini lilla a tutti i neonati ricoverati nella Terapia Intensiva neonatale e nel reparto di Neonatologia dell'ospedale Mauriziano di Torino.

Il lilla, colore ufficiale della prematurità, unitamente alla ricerca continua di modelli avvolgenti e di supporto alle terapie, fa di Mani di Mamma un alleato prezioso che dal 2018 collabora costantemente e gratuitamente con i reparti, i medici e gli operatori.

Mani di Mamma, Associazione formata da centinaia di volontarie in tutta Italia, ha come finalità l'umanizzazione delle cure e della permanenza, spesso lunga, all'interno dei reparti. Mani di Mamma fornisce un supporto colorato ed inaspettato alle famiglie che sono chiamate a vivere un'esperienza spesso faticosa e carica di apprensione all'interno delle terapie intensive.

Nella giornata del 14 novembre il reparto di Neonatologia e la Terapia Intensiva dell'ospedale Mauriziano di Torino si è colorato di lilla, calore e morbidezza.