Da Torino a Toronto: Eataly apre il 41esimo punto vendita, la prima sede in Canada

Eataly ha aperto le porte in Bay and Bloor Street, un'iconica destinazione commerciale nella capitale canadese Toronto.

Confermati i pilastri guida attorno ai quali si fonda l’esperienza Eataly: Comprare, Mangiare e Imparare, Eataly Toronto è dedicato al Multiculturalismo in quanto la città è rinomata per accogliere da sempre più di 250 identità culturali.

Con Eataly Toronto arrivano nella capitale canadese 100 nuovi marchi italiani che per la prima volta offriranno l’occasione per gustare i sapori delle 20 regioni italiane raccontando l’estrema varietà della nostra cultura gastronomica. Nel mercato oltre 10.000 prodotti italiani di alta qualità tra cui pasta fresca fatta a mano, salumi e formaggi, pesce, carne e un panificio con forno a legna per pizza alla pala, focaccia e prodotti da forno della tradizione italiana. Ampia anche la selezione di pasta, salse, condimenti, olio extravergine di oliva e dolci tipici. Completano l’offerta le eccellenze di 50 produttori canadesi di alta qualità. Il tutto accompagnato, in perfetto stile Eataly, dalla narrazione delle storie uniche dei produttori e degli artigiani del buon cibo.