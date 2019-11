ANCI Piemonte: Gianluca Forno alla guida di Piccoli Comuni e Unioni

Il sindaco di Baldichieri d'Asti, Gianluca Forno, è stato riconfermato alla guida della Consulta Piccoli Comuni e Unioni di Comuni di ANCI Piemonte. Resterà in carica, in qualità di coordinatore, per i prossimi 5 anni. "Sono felice di questa riconferma, che mi ripaga del lavoro svolto fino ad oggi. Sarò al fianco dei piccoli Comuni per altri 5 anni, affrontando vecchie e nuove sfide con impegno e passione, mettendoci l'entusiasmo e la spinta che da sempre caratterizzano l'azione dell'ANCI", ha detto Forno. La riconferma è avvenuta in occasione dell'ultima riunione del consiglio direttivo dell'associazione, svoltasi a Palazzo Cisterna, nella sede dell'associazione regionale. A Forno, che è anche vicepresidente di ANCI Piemonte, gli auguri del presidente Andrea Corsaro e di tutto il comitato direttivo.