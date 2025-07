Regione: audizioni sul nucleare in Commissione Ambiente

I diversi punti di vista sulla produzione e l’utilizzo dell’energia nucleare sono stati al centro dell’audizione che si è svolta oggi in Commissione Ambiente, presieduta da Sergio Bartoli.

Sono stati ascoltati i rappresentanti del Comitato Nucleare e Ragione, di Pro Natura Torino e dell'Associazione Rifiuti Zero Piemonte: i professori Angelo Tartaglia e Giuseppe Francesco Nallo del Politecnico di Torino, l'ing. Nazzareno Giorgi e Oscar Brunasso Cattarello, vicepresidente di Pro Natura Torino.

Dopo una valutazione dei rischi e dei benefici dell’energia nucleare, in particolare gli intervenuti si sono soffermati sul problema della gestione delle scorie nucleari, per le quali è necessario individuare un sito di deposito, sul reperimento del combustibile necessario alle centrali e sui diversi tipi di impianti nucleari che si potrebbero costruire.

Per chiarimenti sono intervenuti i consiglieri: Alberto Unia (M5s), Sergio Bartoli (Lista Cirio), Vittoria Nallo (Sue), Roberto Ravello (FdI).