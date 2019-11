Aurora, la prova “Generale” dell'orchestra Polledro al Cecchi Point

Martedì 19 è in programma una serata “informale e gratuita di musica classica” con musiche di George Enescu e Antonin Dvorak. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Un'ottima opportunità per una serata all'insegna della cultura: martedì 19 novembre, al Cecchi Point di Via Antonio Cecchi 17 a Torino, andrà in scena la prova “Generale” aperta dell'Orchestra da Camera G.B. Polledro diretta dal maestro Federico Bisio.