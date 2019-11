Viaggia Sicuro con Evolgo: ecosostenibilità e colonnine elettriche, alla scoperta della carrozzeria Basile [VIDEO]

Dal 1970 a oggi, è un viaggio nel tempo e nel mondo dell’auto quello svolto dalla carrozzeria Basile. L’azienda, fondata inizialmente dal papà dei due fratelli oggi che la guidano ormai dal 2005, è stata capace di mutare nel corso degli anni, offrendo ai clienti un servizio sempre più innovativo e al passo con i tempi.

Oggi la carrozzeria Basile conta 19 dipendenti. Con ampi spazi e un layout interno pensato perché gli operatori non si intralcino mai durante le fasi del lavoro lavoro, il grande capannone ospita due reparti di tirabolli, due reparti di lattoneria, reparto montaggio e smontaggio, lavaggio, meccanica, gomme ed elettronica, oltre ovviamente al forno. Una vera e propria catena di lavoro. “Puntiamo sull’efficienza per essere competitivi, cerchiamo di dare ai nostri dipendenti la comodità massima” spiega Alessandro Basile, uno dei due fratelli titolari della carrozzeria.

Una delle anime di un’azienda forte del proprio passato, ma sempre proiettata al futuro è poi quella dell’ecosostenibilità: “Dai pannelli fotovoltaici ai Led, passando per macchinari in grado di ottimizzare i consumi della corrente e la digitalizzazione dei documenti, abbiamo fatto molti interventi per avere un’azienda green” ammette Mattia Basile, l’altro titolare. Non è quindi un caso che la carrozzeria Basile sia stata la prima ad avere al suo interno una stazione della ricarica delle auto elettriche. “Siamo molto orgogliosi del certificato Eco Balance, ottenuto grazie a un gestionale che ci permette di misurare in ogni momento la quantità di vernice utilizzata, riducendo così gli sprechi”.

La carrozzeria Basile fa parte della rete Evolgo. “Qui ci sono una serie di aziende che rappresentano l’eccellenza” è l’analisi di Mattia. “Condividere le attività di un retista permette di far emergere le peculiarità delle varie aziende” spiega Basile. Il vantaggio, in questo caso, è doppio. Sia per il carrozziere che per il cliente, l’automobilista: “Il gruppo di acquisto ci permette di affrontare in maniera condivisa gli acquisti e avere sconti maggiori che giriamo al cliente finale”.