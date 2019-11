Il 23 e 24 novembre fa tappa a Torino lo Street Health Tour

Fine settimana dedicato alla prevenzione e ai corretti stili di vita. Lo Street Health Tour della Fondazione ANIA arriva a Torino per la terza tappa dell’ottava edizione in una formula rinnovata. L’iniziativa itinerante conosciuta per aver portato in oltre 30 città italiane un truck con postazioni per check up medici gratuiti, toglie le ruote e si ferma per due giorni nel cuore della città.

In piazza Vittorio Veneto sabato 23 e domenica 24 novembre sarà allestita una struttura con 5 ambulatori e, dalle 10 alle 18, sarà possibile effettuare controlli gratuiti in ginecologia, senologia, dermatologia, cardiologia e test psicologici per la predisposizione verso malattie neurodegenerative, in particolare l’Alzheimer . L’iniziativa è partita nel 2017 per volontà del settore assicurativo italiano che, attraverso l’azione della Fondazione ANIA, in meno di due anni ha offerto ad oltre 16mila persone la possibilità di effettuare gratuitamente ed in tempi rapidi controlli con personale medico qualificato e con il supporto di strumenti innovativi.

Lo scopo è quello di diffondere tra la popolazione una cultura dei corretti stili di vita e, soprattutto, della prevenzione. Al termine dei check up sarà distribuito materiale informativo per restare in forma dedicato a tutte le fasce di età.