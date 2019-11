Arrivano le confezioni eco-smart: alla Venchi 3 milioni per ip packaging intelligente

Sarà presto su scaffali ed espositori di supermercati e negozi una confezione intelligente che grazie a una molecola molto sofisticata è in grado di assorbire le sostanze che deteriorano i prodotti. Il progetto e la realizzazione di questa nuova forma di conservazione degli alimenti ha preso vita nei laboratori di ricerca della Venchi di Castelletto Stura (Cn), storica azienda che produce cioccolato, grazie a finanziamenti della Regione e del Mise. Per far fronte alla spesa di 6.8 milioni - costo complessivo tra ricerca, sperimentazione e realizzazione - l’azienda aveva chiesto aiuto alle istituzioni. Venchi aveva così partecipato a un bando pubblico dedicato ai progetti Food Tech eco-sostenibili nel campo alimentare. Dopo il disco verde delle commissioni del Mise e della Regione Piemonte, alla fine sono stati erogati 3,2 milioni all’azienda (circa il 50% dell’ammontare del costo totale) che è così riuscita a portare a termine il suo progetto.

A dare il via libera al finanziamento è stato l’assessore Regionale all’Innovazione tecnologica, Matteo Marnati. «Questo – spiega l’Assessore - è un esempio che potremmo definire scolastico di come si devono aiutare le imprese a innovarsi per competere sui mercati. Innovarsi tra l’altro in maniera eco-sostenibile mettendo insieme gli interessi di consumatori e imprese».