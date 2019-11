"A passeggio sulla luna, 50 anni dopo": lunedì 25 novembre incontro Unitre al Liceo D'Azeglio

Riprendono, dopo l’inizio dell’anno accademico, gli incontri extracurricolari che l’Unitre Torino organizza per i suoi soci. Lunedì 25 novembre alle ore 15.30 presso l’Aula Magna Liceo Classico Massimo d’Azeglio (Via Parini 8 a Torino) si parlerà del cinquantesimo anniversario del primo sbarco sulla luna con “A passeggio sulla luna, 50 anni dopo”.

L’allunaggio – il 20 luglio 1969 – è stato un momento storico che ha caratterizzato il ‘900: in un secolo dilaniato dai conflitti mondiali e segnato dalla Guerra Fredda, il progresso scientifico e tecnologico hanno portato l’uomo nello spazio e sulla Luna, trasformando in realtà ciò che per anni era stato considerato solo fantascienza. L’Apollo 11 fu la prima missione a portare due astronauti sul suolo lunare, permettendo a Neil Armstrong e Buzz Aldrin di fare una breve passeggiata, raccogliere materiale lunare e rientrare senza problemi con un ammaraggio nell’Oceano Pacifico. "Un piccolo passo per un uomo, un grande balzo per l’umanità". Ingresso libero fino ad esaurimento posti.