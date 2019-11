Anche Orbassano presenta una mozione per dare la cittadinanza onoraria a Liliana Segre

"Il 18 novembre abbiamo presentato una mozione per chiedere al Sindaco e alla Giunta di attivarsi per il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre esprimendo, con questo gesto, solidarietà per gli attacchi subiti recentemente e il ringraziamento per avere dato voce alle decine di migliaia di italiani vittime delle leggi razziali". L'annuncio è del capogruppo del Movimento 5 Stelle di Orbassano Andrea Suriani.

"Con questa mozione - dichiara - riteniamo che la comunità Orbassanese possa dare un segnale forte e inequivocabile, per contrastare la crescente spirale dei fenomeni di odio, intolleranza, razzismo, antisemitismo e neofascismo, che pervadono sempre più spesso la scena pubblica del nostro Paese". La mozione sarà discussa nel prossimo Consiglio comunale previsto per il 28 novembre.

Il Regolamento del Comune di Orbassano prevede che “la cittadinanza onoraria” costituisca un riconoscimento onorifico per chi si sia distinto in azioni di alto valore a vantaggio della nazione e dell’umanità intera.