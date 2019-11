Maltempo a Moncalieri, situazione critica: azione di contenimento sugli argini del Chisola (FOTO e VIDEO)

Il persistere delle pioggie durante tutta la giornata di domenica ha portato all'allagamento di alcuni campi a Moncalieri, con il Chisola che ha esondato in qualche tratto, per fortuna lontano dalle abitazioni.

Il sindaco Paolo Montagna, che dalla serata di sabato ha attivato il Centro Operativo Comunale nella Sala Giunta di Palazzo Civico, ha ammesso che la situazione dei corsi d'acqua, oggetto di monitoraggio in tempo reale da parte della Protezione Civile e dei tecnici comunali, "è critica". Per questo, nel corso del rardo pomeriggio è iniziato un intervento di contenimento in zona Tetti Piatti con ruspe e sabbia per rafforzare le difese sul Chisola. Il tutto per evitare che si possa ripetere quanto tragicamente avvenuto nel novembre di tre anni fa, con l'alluvione che devastò una delle borgate storiche di Moncalieri.

"Sono stati attivati in via preventiva tre presidi di Croce Rossa con gazebo e ambulanze di fronte alla chiesa di Tetti Piatti e a Barauda. A Tagliaferro, è aperta la scuola Battisti dove è organizzato un punto di accoglienza", ha fatto sapere il sindaco Montagna.

Restano in vigore le ordinanze relative al divieto di utilizzo dei locali posti ai piani seminterrati ed interrati degli edifici delle Borgate di Barauda, Tetti Rolle, Tetti Piatti e Tagliaferro, nell'area di Strada Torino e Lungo Po Abellonio, da Ponte Vecchio al confine con Torino, nelle aree di Borgata Vallere comprese tra sponda sinistra del fiume Po e corso Trieste.

Al momento, comunque, non cambia nulla in vista di domani e dell'inizio della settimana lavorativa e scolastica. "In assenza di nuovi elementi, nella giornata di domani, lunedì 25 novembre, tutte le scuole saranno regolarmente aperte a Moncalieri", ha dichiarato il primo cittadino.