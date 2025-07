Paura a Nichelino, capannone industriale devastato dalle fiamme

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 1° luglio, a Nichelino. Un grosso incendio ha devastato un grosso capannone industriale in via Goito.

Corto circuito la causa del rogo

Per fortuna, il pronto intervento dei Vigili del fuoco ha permesso di domare (non senza fatica) le fiamme. Secondo una prima ricostruzione, il rogo potrebbe essere divampato a causa di un improvviso corto circuito.

Danni ingenti per il materiale e le attrezzature presenti nel sito, ma per fortuna non si sono registrati feriti o persone intossicate.

Blackout e disagi nella notte

In serata i pompieri sono dovuti intervenire più volte (e in diversi punti della città) a seguito dei numerosi blackout scatenati dal forte temporale che si è scatenato dopo le 22. Non si sono stati segnalati particolari danni, anche se ci sono stati alcuni grossi rami caduti, anche a causa del forte vento, situazione che ha interessato anche Stupinigi e Candiolo, ma senza conseguenze per le persone.