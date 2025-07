Madonna di Campagna, in casa aveva oltre due chili di droga: arrestato un uomo di 30 anni

Aveva due chili di droga in casa, di vario genere: hashish, marijuana, ma anche cocaina. Per questo motivo è stato arrestato dalla Polizia un uomo di 30 anni che abita in zona Madonna di Campagna. Le accuse sono di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Le segnalazioni avevano già fatto scattare alcune indagini e verifiche da parte delle forze dell'ordine: a raccontare di movimenti sospetti erano i residenti della zona. E' così scattato il controllo da parte degli agenti che hanno perquisito l'uomo, trovandolo in possesso di alcuni grammi di hashish. Nel corso della perquisizione domiciliare, poi, la Polizia ha rinvenuto complessivamente una cinquantina di grammi di cocaina, novecento di hashish e ben un chilo e duecento di marijuana.

Così è scattato l'arresto ai suoi danni.