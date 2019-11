Bluenergy Group inaugura a Giaveno l'undicesimo punto vendita della regione

Bluenergy Group, multiutility friulana con sedi a Udine e Milano e in forte espansione nel Nord Italia, ha inaugurato a Giaveno (TO) il nuovo punto vendita in Via Umberto I, 55. Il taglio del nastro, si è tenuto il venerdì 22 novembre, alla presenza di Carlo Giacone, Sindaco di Giaveno, e Stefano Prazzoli, Direttore commerciale di Bluenergy.

Il nuovo punto vendita di Giaveno, si affianca agli altri 10 punti vendita già presenti in regione tra cui Torino, Asti, Chieri, Avigliana, Moncalieri e Venaria Reale e conferma la strategia dell'azienda di ampliare la propria rete commerciale in Piemonte.

Lo store di Bluenergy Group, che rappresenta la prima apertura nel Comune di Giaveno di uno store interamente dedicato alla vendita di energia e ai servizi correlati, è stato concepito come uno spazio multifunzionale e contemporaneo, dove all'offerta luce e gas è affiancata la proposta di servizi post contatore. Lo store mette al centro l'utente con le sue esigenze, in un'ottica di radicamento sul territorio e di vicinanza al cliente su cui da sempre Bluenergy ha impostato la gestione del rapporto con la clientela.

Nel nuovo negozio i clienti possono conoscere le migliori offerte di Bluenergy, ricevere assistenza nel pre-vendita con servizi per la lettura della bolletta, per l’individuazione dell’offerta di luce e gas più conveniente e per la stipula dei contratti, nonché per richiedere assistenza nel post vendita e nei servizi post-contatore, con particolare attenzione a prodotti quali climatizzatori e caldaie che sono esposti in uno spazio dedicato. All’interno del punto vendita, inoltre, è presente un'area volta a illustrare la proposta di Bluenergy per la mobilità elettrica (con il Wall box per le auto elettriche) per offrire ai clienti una gamma completa dei servizi che fanno di Bluenergy una multiutility capace di rispondere alle necessità degli utenti in ogni aspetto della vita quotidiana.

"Dopo le recenti aperture di Asti e Torino, con Giaveno inauguriamo l'undicesimo punto vendita in Piemonte - commenta Stefano Prazzoli, Direttore Commerciale di Bluenergy Group - La nuova apertura si inserisce nella strategia di potenziamento della rete commerciale della nostra azienda in regione, e più in generale del Nordovest. Oggi tra Lombardia e Piemonte contiamo 15 punti vendita sui 29 totali che ci rappresentano in tutto il Nord Italia e che ci hanno permesso di raggiungere nel corso del 2019 un incremento della base clienti considerevole rispetto all'anno precedente. Bluenergy inoltre è stato il primo operatore dell'energia a scegliere Giaveno per aprire un proprio punto vendita. Una scelta che conferma la volontà di Bluenergy di essere un'azienda fortemente radicata sul territorio, vicina alla clientela e capace di fornire un servizio energetico a 360°. Il tutto in una logica di creare solide relazioni con gli utenti attraverso la consulenza diretta ed efficace in materia di fornitura gas e luce e di stabilire un rapporto di fiducia e vicinanza."

Il punto vendita è aperto al pubblico con i seguenti orari: martedì, giovedì e sabato dalle 9.00 alle 13.00, mercoledì e venerdì dalle 14.00 alle 18.00.