Avevano rapinato una villa nel Pinerolese: cinque malviventi in manette

In manette cinque persone con l'accusa di "rapina pluriaggravata in concorso". I Carabinieri di Pinerolo, insieme a quelli di Poggioreale e alla Finanza di Torino hanno arrestato un gruppo di persone ritenuti responsabili rapina compiuta nel febbraio del 2024 presso una villa del Pinerolese.

La rapina

I quattro malfattori - un sessantaseienne, un sessantatreenne, un sessantenne e un ventinovenne, tutti in trasferta - con l’appoggio di un cinquantaquattrenne locale, hanno atteso la vittima fuori dall'abitazione. Approfittando della momentanea apertura del cancello automatico per entrare nel cortile dell’abitazione, hanno poi raggiunto la donna mentre stava parcheggiando l’auto.

Il bottino

Uno di loro, armato di pistola, l'ha costretta ad entrare in casa. La quinta persona è rimasto all’esterno della villa, per poi bloccare il marito arrivato poco dopo. Durante la rapina il gruppo ha rubato 78 borse da donna, sette orologi di vari marchi pregiati e diversi monili in oro per un valore complessivo superiore ai cinquanta mila euro.

Le indagini delle forze dell'ordine hanno permesso di indentificare ed arrestare i cinque: durante le perquisizione i Carabinieri del Napoletano hanno recuperato oltre un chilo di hashish.