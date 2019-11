Il Po sale ancora, superata la soglia “pericolo”: raggiunti 4.84 metri (VIDEO)

Risveglio sott’acqua per Torino. Dopo un weekend contraddistinto da forti piogge, il meteo sembra non concedere tregua: il livello del fiume Po è infatti cresciuto ancora rispetto a ieri sera, arrivando a toccare 4.84 metri, di 14 centimetri sopra la soglia considerata “pericolo”.

I Murazzi sono ormai sommersi da tre giorni, sotto l’acqua che centimetro dopo centimetro sale lentamente. La giornata di oggi, 25 novembre, coincide inoltre con un triste anniversario per Torino: la deriva di Valentino e Valentina, i battelli del fiume. A tre anni di distanza, il Po torna a fare paura.

In questi giorni difficili a livello meteorologico è grande l’impegno delle forze dell’ordine e della protezione civile per garantire la sicurezza dei cittadini: solo sabato, per esempio, sono stati effettuati 55 interventi, con 46 mezzi e 450 volontari impiegati.

In città rimangono aperti e percorribili i ponti cittadini. Regolarmente aperte le scuole, ma viabilità da incubo sui tratti autostradali: disagi e interruzioni si registrano sull’A5, A6 e A21. Un occhio inevitabilmente fa alle previsioni meteo: stando agli ultimi aggiornamenti dovrebbe smettere di piovere in mattinata. Una condizione che, se si dovesse verificare, contribuirebbe e non poco a migliorare la situazione del fiume Po, ancora alto e sopra la soglia di pericolo.