Da domani si riasfalta via Plava: stop ai bus. E via Romita riapre al traffico

Via Romita riapre al traffico. La strada, parallela a via Guido Reni, era stata pedonalizzata nel luglio 2023 nel tratto davanti alla scuola Alvaro-Gobetti. Uno stop alle auto che non aveva mai convinto del tutto i residenti ed i genitori.

Tornano le auto

"In attesa dell'esito di un bando della Regione Piemonte, - spiega il coordinatore alla Mobilità della Circoscrizione 2, Alessandro Nucera - al quale la Città si é candidata e che potrebbe rendere disponibili risorse per un intervento di moderazione del traffico e posa di arredo nell'area di fronte alla scuola di via Romita, si é ritenuto di dover momentaneamente riconsentire il transito veicolare".

Lavori di riasfaltatura in via Plava

Ma non è l'unica zona della Circoscrizione 2 che sarà interessata da interventi alla viabilità. Da domani il tratto di via Plava, compreso tra via Anselmetti e via Negarville, sarà riasfalatato in maniera definitiva: il manto stradale davanti all'hub Stellantis risultava fortemente compromesso.