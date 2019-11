"La donna Leopardo - concept opera": spettacolo giovedì 28 novembre al grattacielo Intesa Sanpoalo

Lo spettacolo prenderà spunto da La donna leopardo, l'ultimo romanzo che lo scrittore romano - tra i più grandi autori italiani del novecento - ha lasciato ai propri lettori. Completato nel 1990 e pubblicato postumo nel 1991, il libro è incentrato sulla storia di due coppie e spazia dalle atmosfere borghesi in una Roma conosciuta e notturna, dove le relazioni sono più nascoste e trattenute, all’Africa, dove tutto diventa vero ed esplode, in cui l’amore, come la vita, è uno stato d’allarme continuo.