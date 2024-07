Non solo piazzale Aldo Moro, la malamovida a Moncalieri 'tiene in ostaggio' piazza Argiroupoli

Non solo piazzale Aldo Moro, la cosiddetta 'terrazza di Moncalieri', ormai da tempo ostaggio della malamovida, adesso un nuovo allarme in città arriva dai residenti di piazza Argiroupoli.

Rifiuti, sporcizia e disturbo quiete pubblica

Nelle ultime sere, grazie al ritorno del bel tempo, dopo i disastri provocati domenica da un fortissimo nubifragio, gli eccessi serali di alcuni gruppi di giovani hanno lasciato in pessime condizioni il parco: ogni mattina si trovano decine di bottiglie e lattine, rifiuti di ogni genere, sporcizia. Non esattamente l'ideale per chi passa nei paraggi, per correre piuttosto che per portare i bambini a giocare.

I residenti invocano l'intervento del Comune

Alcuni residenti, che lamentano anche il disturbo della quiete pubblica e la difficoltà a prendere sonno per gli schiamazzi e i rumori notturni, si sono detti esasperati, chiedendo al Comune di intervenire quanto prima. La speranza è che vengano aumentati i controlli e la presenza di Polizia locale e personale addetto alla vigilanza per garantire la pulizia e il decoro del parco.

Per fare in modo che una storia che si ripete troppo spesso, nelle notti d'estate, possa trovare al più presto la sua conclusione.