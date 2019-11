I Babbi Natale del Regina Margherita festeggiano 10 anni e domenica tornano sotto le finestre dell'ospedale

Domenica, 1 dicembre, tornano i Babbi Natale del Regina Margherita: con 25 giorni buoni in anticipo sul giorno più atteso dai bambini e nonostante la presenza dell'ormai famosa bomba di via Nizza, che potrebbe essere messa in sicurezza proprio nelle stesse ore in cui - ormai per il decimo anno - almeno 20mila persone si ritroveranno sotto le finestre dell'ospedale per regalare qualche ora di gioia ai piccoli pazienti, ma soprattutto raccogliendo fondi per la ristrutturazione completa del reparto di Nefrologia, Gastroenterologia e Trapianti d'organo del nosocomio di piazza Polonia. Il tutto con la regia di Forma Onlus. Appuntamento, tutti vestiti di rosso come impone il codice natalizio, alle 10.30 proprio nel grande spiazzo di fronte all'entrata principale del Regina Margherita. Si esibirà il coro gospel Anno Domini, ma ci sarà anche un Christmas dj set. E su un maxi schermo si susseguiranno i saluti di tanti vip che hanno voluto partecipare anche solo con un messaggio.

Due i "cortei" che arriveranno all'ospedale: a piedi, a partire dalle 10,15 dall'8 Gallery oppure in moto, con partenza alle 9.30 dal Movi Mobility Village di Beinasco, in via Rondò Bernardo 28. Si potrà anche arrivare in bici, con partenza da via Lagrange 3, di fronte a Eataly. Questo sarà l'unico percorso lievemente interessato dalle operazioni per la messa in sicurezza della bomba di via Nizza: dopo la partenza da via Lagrange il percorso svolta a destra su Via Maria Vittoria, quindi si attraversa Piazza Carlo Emanuele II, e si prosegue su Via Maria Vittoria. Si svolta a destra in Via delle Rosine, si svolta a sinistra in piazza Cavour e si prosegue in via Fratelli Calandra. Si svolta a sinistra in Corso Vittorio Emanuele II, si supera il ponte Umberto I. Si svolta a destra su corso Moncalieri e si prosegue fino all'imbocco, sulla destra, di corso Sicilia. Si prosegue su Viale Dogali ed in Piazza Muzio Scevola si svolta a destra sul Ponte Balbis. Si imbocca coro Bramante e si svolta a sinistra su Corso Dogliotti. Si transita nella rotatoria di Piazza Polonia e si svolta a destra nell’area del raduno fino alla sosta bici.

Ogni partecipante, oltre alla divisa da Babbo Natale, dovrà avere il pettorale pagando 3 euro, anche ai punti di ritrovo. Sarà possibile lasciare gratuitamente l'auto al parcheggio del Lingotto Parking.

"In un'azienda come la nostra avere al fianco associazioni come Forma è fondamentale - ammette Silvio Falco, direttore generale AOU Città della Salute - anche per interventi per i quali, al momento, non avremmo risorse, che appena bastano per le emergenze. E dopo essere stato assente lo scorso anno, per il decennale ho fatto di tutto per esserci".

Anche le scuole saranno protagoniste, grazie ai lavori che hanno effettuato su sagome dell'Omino di Forma, il simbolo della Onlus e che saranno messi in esposizione e vendita per il pubblico, dietro una donazione.

E non mancheranno i Babbi che si caleranno dal tetto (la parte più amata dai bambini ospiti del Regina Margherita), che saluteranno i piccoli direttamente dalle finestre. Tra di loro, anche due arrampicatori "speciali" che si sveleranno proprio il giorno della festa.

Per facilitare gli spostamenti saranno chiuse via Lagrange dalle 8 alle 10.30, via Millefonti da via Nizza a largo Millefonti dalle 9.30 alle 10.45 e corso Dogliotti da corso Bramante a piazza Polonia e corso Unità d'Italia da piazza Polonia a piazzale Ceirano dalle 10 alle 14.

"Dobbiamo sempre aiutare le famiglie con bambini malati - dice l'assessore regionale alle Politiche della famiglia, Chiara Caucino -. Grazie per quello che fate per i bambini e come istituzione sarò sempre al vostro fianco".