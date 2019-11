Trasferimento della Civica Centrale a Torino Esposizioni, Iaria: "Progetto da rivedere al ribasso"

A mettere oggi una pietra tombale sul progetto elaborato dalla giunta Fassino di recupero delll'area accanto al Parco del Valentino, confermato poi dall'ex vicesindaco Guido Montanari, è l'assessore all'Urbanistica Antonino Iaria. Non si parla quindi solo più di ritardo nei tempi di riqualificazione degli spazi vicino al Po, ma di ripensare completamente la proposta.

Tutto da rifare per il trasferimento della Biblioteca Civica Centrale a Torino Esposizioni.

Il masterplan di riqualificazione dello spazio accanto al parco del Valentino, elaborato dalla precedente amministrazione di centro sinistra, prevedeva di destinare il Padiglione 5 al Politecnico di Torino per aule studio, mentre il Padiglione Nervi ad accogliere il patrimonio librario di via della Cittadella. Un intervento di riqualificazione dal valore complessivo di 80 milioni di euro finanziato con il tesoretto dei risparmi olimpici della Fondazione XX Marzo, di cui solo 35 per il restyling del corpo centrale da destinare al nuovo polo della lettura.