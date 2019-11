Una spesa per la lotta contro il cancro a sostegno di Candiolo 

La sfida ai tumori passa dal carrello della spesa. Dal 1° al 31 dicembre - nei 61 negozi della rete di vendita Nova Coop in Piemonte - sarà possibile aderire alla campagna "Scegli il prodotto Coop e INSIEME sosteniamo la ricerca contro il cancro", in favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.

L'1% della vendita di ogni prodotto alimentare marchio Coop verrà donato all'IRCCS di Candiolo, per un valore non inferiore a 100 mila euro. Soldi che serviranno per comprare strumentazioni e apparecchiature.

"Finché non riusciremo a sconfiggere questa malattia - ha commentato la Presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul cancro, Allegra Agnelli - saremo sempre in trincea". "Noi - ha poi aggiunto - dobbiamo continuare a migliorare Candiolo: nei prossimi anni abbiamo previsto un progetto ambizioso, con investimenti per 100 milioni di euro, per creare la biobanca, mettere macchinari per la diagnosi precisa dei tumori e fare corsi di istruzione per dottori che non solo rimarranno con noi, ma potranno andare in tutta Europa."

Nel 2018 l'Istituto di Candiolo ha erogato oltre due milioni di prestazioni ambulatoriali, accolto 7.812 pazienti e vede ogni giorno impegnati 39 laboratori di studio e 322 ricercatori sulle nuove terapie.