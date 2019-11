Ediliamo, l’e-commerce per arredare il bagno con stile risparmiando

Da anni ha abbandonato lo status di ambiente esclusivamente funzionale, oggi il bagno è uno degli spazi chiave nei più brillanti progetti di interior design. E nonostante siano sanitari e rubinetteria a definire lo stile del contesto, mobili e accessori da bagno distinguono un’iniziativa d’arredo riuscita.

Gli ultimi trend dell’arredobagno proposti a Cersaie 2019

La centralità del bagno nell’arredamento è confermata dal successo riscosso da Cersaie 2019. Durante l’ultima edizione del Salone Internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredobagno, sono state presentate diverse soluzioni d’arredamento innovative.

Tra le più emblematiche ci sono lo specchio intelligente, dotato di display e sistema multimediale, e il calorifero “Cannuccia”: un termoarredo sia idraulico che elettrico. Novità che indicano con chiarezza la volontà, da parte di designer e progettisti, di conferire rilevanza all’arredamento per il bagno.

Analizzando le tante proposte arrivate a Cersaie 2019, spiccano l’utilizzo di colori pastello e i lavabi dalle forme d’ispirazione floreale. Ritorna poi il concetto di wellness associato al bagno, che somiglia sempre più ad una spa con vasche di grandi dimensioni, adatte anche ad ospitare due persone. Nelle docce il trend del momento è rappresentato da grandi soffioni a soffitto e a parete, che garantiscono l’effetto cascata.

Da Ediliamo arredobagno e prodotti per l’edilizia dei top brand a prezzi bassissimi

Grazie a Ediliamo , e-commerce di arredobagno e prodotti per l’edilizia, arredare il bagno seguendo le ultime tendenze non è più un lusso riservato a pochi. Nato dal connubio di elevate competenze tecniche con l’esperienza acquisita in oltre 50 anni di attività, il portale offre brand top di gamma a prezzi bassissimi.

Nella sezione dedicata al bagno sono proposti sanitari, docce, vasche, mobili, accessori per bagno e tanto altro ancora. L’offerta include anche una vasta gamma di abiti per lavoro e scarpe antinfortunistiche, attrezzature edili e arredamento per casa e giardino.

Il catalogo si compone di oltre 100 brand tra i migliori del settore, con più di 9.000 prodotti in pronta consegna. Le spedizioni sono rapidissime (24/48 ore) e la merce è sempre imballata con la massima cura. Per qualsiasi richiesta di informazioni, il cliente ha a disposizione un servizio di assistenza (348 6637136) attivo da lunedì a venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 e il pomeriggio dalle 16:00 alle 19:00.

A confermare il valore dell’offerta sono gli oltre 20.000 clienti soddisfatti e le recensioni pubblicate su Trustpilot, che assegna a Ediliamo 5 stelle (valutazione basata su 1.955 recensioni).