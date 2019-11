Il Coro CAI Uget si prepara ad una serie di concerti natalizi come non mai affrontata nella sua storia.

Prima di esibirsi nella chiesa della Beata Vergine delle Grazie, detta chiesa della Crocetta, il 5 dicembre, poi in S. Lorenzo il 15 dicembre, il Coro interpreterà canti della tradizione popolare e natalizia nella chiesa piccola del complesso di S. Giuseppe Cafasso in corso Grosseto a Torino.

L’amicizia tra il Coro ed il suo Parroco, don Angelo Zucchi, nasce dall’amicizia tra alcuni dei suoi coristi e don Angelo stesso e si trasforma nella possibilità di festeggiare il compleanno di un percorso, quello dell’intero complesso di S. Giuseppe Cafasso, che dal 1947 al 1959 ha visto nascere e crescere una realtà di quartiere in continua espansione, oggi centro di forte aggregazione in quel Nord torinese che per anni è stato invece simbolo di integrazione difficile, se non impossibile per tanti.

Il caso vuole che l’anno in cui è stata posta la prima pietra della chiesa piccola (in cui si terrà il concerto) sia anche l’anno in cui è stato fondato il Coro CAI Uget: una coincidenza fortunata, che con il Natale che si avvicina, verrà festeggiata alle ore 21.00 del 3 dicembre prossimo, con ingresso libero, in corso Grosseto 72.

Per informazioni:

relazioniesterne@corocaiuget.it tel.: 349 7546219

angelozucchi@altrocanto.org tel.: 347 2368832