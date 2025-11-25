Vanessa Redgrave e Franco Nero nel film del figlio Carlo Gabriel: un “affare di famiglia” in The Estate

La pluripremiata attrice presenterà in anteprima mondiale il suo ultimo film che la vede protagonista, The Estate, e riceverà la Stella della Mole per il suo eccezionale contributo all’arte cinematografica.

“Lui non è mio figlio, è il mio regista - ci tiene a precisare l’attrice -. Il premio lo ritirerò questa sera, ma aspetto ad averlo tra le mani per commentarlo”.

The Estate riunisce sullo schermo l’attrice e suo marito Franco Nero in un thriller diretto dal figlio Carlo Gabriel Nero.

“Da anni volevo socio economici che stiamo affrontando, ma volevo farlo in modo particolare, pensavo a un documento-film, ma poi mi è venuta questa idea di farlo nell’ambito del dramma di una famiglia aristocratica, credo che fosse il modo per incorporare i temi ricorrenti” spiega il regista del film.

Ruolo quasi marginale quello di Franco Nero: “Sono il maggiordomo che porta in giro la signora aristocratica in sedia a rotelle. Mio figlio ci teneva molto a farlo. Sono il saggio della storia. Parla poco ma quelle poche parole sono sagge”.