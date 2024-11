Scontro tra un’auto e un autoarticolato sulla A6 Torino-Savona: muore un 47enne torinese

Un incidente in autostrada è costato la vita, questa mattina, a un torinese di 47 anni che stava percorrendo sulla sua auto l’autostrada A6 Torino-Savona. L'incidente è avvenuto al km 47,8 circa della carreggiata Nord in direzione di Torino, tra Fossano e Marene.

Qui, per cause al momento non chiare, quando mancavano pochi minuti alle 9 di questa mattina, martedì 26 novembre, la vettura dell'uomo, una Peugeot, è andata a scontrarsi frontalmente con un autoarticolato Scania.

Una delle ipotesi è che l’auto sia scivolata sull’asfalto bagnato, per poi essere travolta frontalmente dal camion che la seguiva. Ma, al momento, non si esclude nemmeno l'ipotesi che ci sia stata un'invasione di carreggiata da parte del mezzo pesante.

Violentissimo lo scontro. A farne le spese è stato l'automobilista: la sua identità non è al momento nota, ma si sa che è un torinese classe 1977. Purtroppo si sono rivelati vani i soccorsi prestati dal servizio regionale di emergenza 118 anche mediante l’arrivo sul posto dell’elisoccorso. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco con squadre da Mondovì e da Cuneo, insieme alla Polizia Stradale.

Mentre scriviamo il tratto autostradale risulta chiuso al traffico Possibile rientro alla stazione di Marene percorrendo la Statale 28, la Provinciale 165, poi la Provinciale 662.