Inizia il "Natale magico" di Torino: oggi l'apertura dei mercatini in quattro piazze

Inizia oggi la ricca programmazione di "Un Natale magico", il calendario di eventi della Città di Torino che si svilupperà per tutte le feste, fino al 6 gennaio.

Tornano i mercatini a tema in quattro piazze, Castello, Solferino, Santa Rita e Cortile del Maglio (www.mercatinidinataletorino.it). I visitatori potranno passeggiare in mezzo a caratteristici chalet respirando l'atmosfera tipica del Natale, tra prodotti artigianali e sfizi gastronomici.

In piazza Castello sarà allestito un mercatino dedicato ai cinque sensi. Espositori italiani, tedeschi, finlandesi e svizzeri porteranno a Torino il meglio delle loro tradizioni. Dal lunedì al giovedì dalle 10.30 alle 20.30; venerdì dalle 10.30 alle 21; sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle 10.30 alle 23.

Tutti i sabati, dal 30 novembre al 4 gennaio, dalle ore 10 alle 13, il pubblico potrà partecipare a PedalaTo partendo da piazza Castello, tour guidato in bicicletta o e-bike tra le vie del centro, dal Quadrilatero romano a piazza Vittorio Veneto.

Piazza Solferino (che ospiterà anche la consueta pista da pattinaggio) sarà un vero tripudio di golosità. Le casette in legno accoglieranno i sapori tipici del periodo: cioccolata calda, torrone, panettone, strudel e tanto altro ancora. Dal lunedì al giovedì dalle 10.30 alle 21.30; venerdì dalle 10.30 alle 20.30; sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle 10.30 alle 24.

Un evento speciale si terrà venerdì 27 dicembre, dalle ore 16, con "Il calore dei balli", a cura della Scuola di Ballo e Danza Sampaoli.

Saranno invece gli artigiani ad animare il Cortile del Maglio a Bordo Dora, tra presepi, sculture in argilla, ceramiche e ricami su stoffa. Dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 19; sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle 10.30 alle 19.

Tra gli eventi in programma, le "Lezioni di yoga al Maglio" domenica 15 dicembre dalle ore 15,a cura dell'Istituto di Psicosomatica e Yoga Integrale Kuvalayananda. Tutti i venerdì, dal 6 al 20 dicembre, Lamarada ospiterà gli "Aperitivi natalizi". Giovedì 19 e domenica 22 si potranno ascoltare nel Cortile i cori natalizi.

Infine, lo spirito del Natale prenderà vita in piazza Santa Rita grazie a un unicum di emozioni gastronomiche e idee regalo. Tutti i giorni dalle 10 alle 20.30.

L'inaugurazione ufficiale dei festeggiamenti avrà luogo domenica 1° dicembre, con l'apertura delle prime due finestrelle del Calendario dell'Avvento di Emanuele Luzzati e l'accensione dell'albero in piazza San Carlo alle ore 18. Seguirà lo spettacolo "Great Opening Show", presentato da Walter Rolfo, presidente di Masters of Magic.

Saranno quattro le piazze illuminate dagli spettacoli di magia durante le feste. Oltre a piazza San Carlo, dove alcuni tra i migliori illusionisti al mondo si esibiranno nel "Christmas Magic Theatre", in piazza Solferino sarà allestito il museo esperienziale "La Magia della Mente", con Vanni De Luca come Maestro di Cerimonie, in tour guidato alla scoperta dei segreti che popolano il nostro pensiero. In piazza Santa Rita spazio al "Close-Up Theatre", per vivere la magia a contatto diretto con grandi artisti, quali Flip, Andre Boccia, Walter Maffei e Riccardo Negroni. Infine, al Cortile del Maglio sorgerà la "Magic School", la scuola di magia più ecologica al mondo grazie a CNH Industrial: una vera accademia dove insegnare ai bambini gli incantesimi più potenti, quelli del riciclo.

Numerosi gli appuntamenti con la musica sacra, con concerti natalizi al Borgo Medievale, al Conservatorio "Giuseppe Verdi" e nelle chiese Santissima Annunziata, San Carlo Borromeo, San Lorenzo, San Francesco d'Assisi e Santa Cristina.

Stalker Teatro/Officine Caos offrirà quattro spettacoli di teatro per ragazzi in piaza Eugenio Montale 18/a, presentate da compagnie storiche del teatro di innovazione nazionale, l'11, 12, 18, 19 e 20 dicembre.

Infine, immancabile il presepe di Emanuele Luzzati, visitabile dall'8 dicembre al 6 gennaio al Borgo Medievale.

Il programma completo è consultabile sul sito: www.nataleatorino.it