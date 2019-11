Da sabato 30 novembre 2019 (inaugurazione alle ore 17) a venerdì 3 gennaio 2020 torna il mercatino di Natale organizzato dai ragazzi dell’associazione Vivere, in collaborazione con il Gruppo Missionario Parrocchiale, presso la sede dell’associazione “CasAmica”, in via Martini 16 a Pino Torinese.

Il mercatino di Natale sarà aperto lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 19 con orario continuato; mercoledì dalle 15.30 alle 19; sabato dalle 17 alle 19.30 e domenica dalle 10.30 alle 13 e dalle 17 alle 19.30.

Il mercatino di Natale dell’associazione Vivere sarò ospitato anche presso “Il Vecchio Forno” di Pecetto per due giorni, sabato 30 novembre dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 e domenica 1 dicembre dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.