I Santi Francesi inaugurano il tour a Venaria Reale: "Le canzoni? La differenza la fanno, oggi e sempre, le persone"

Domani, mercoledì 20 novembre, con il concerto al Teatro della Concordia di Venaria Reale inizia il nuovo tour dei Santi Francesi.



Dopo l'esperienza del Festival di Sanremo 2024, il tour sarà l’occasione per Mario Francese e Alessandro de Santi di proporre dal vivo anche i brani del loro ultimo ep dal titolo “Potrebbe Non Avere Peso” pubblicato l’8 novembre su etichetta Numero Uno/Sony Music Italy.

L’indole live dei Santi Francesi e dell’ep avrà infatti il suo naturale sfogo sui palchi dei club più importanti di tutta Italia.

“Il titolo è nato prima dell’EP e del brano stesso e spiega un concetto su cui ragioniamo da tempo e che riguarda non solo la musica, ma una certa idea, condivisa da entrambi, della vita. Solo in un secondo momento abbiamo deciso di attribuirlo a questo lavoro e a un brano in particolare” raccontano i Santi Francesi.

“Ogni canzone, e quindi parola e suono, è concepita liberamente, senza immaginare un obiettivo o un destinatario. Potrebbe quindi rimanere sospesa, come un’eco. Ma c’è qualcosa di magico che accade quando quei suoni, quei concetti, quelle immagini raggiungono qualcuno: se le canzoni vengono ascoltate, allora sì che acquistano un valore, un peso, una rilevanza, trasformandosi in qualcos’altro.

E quel condizionale all’inizio della frase diventa insieme un monito e una salvezza: la differenza la fanno, oggi e sempre, le persone”.

“Il lavoro in studio è stato tutto molto naturale - continuano - a fine estate siamo entrati in questa casa vicino a Parma, noi due soli con Daniel Fasano che da anni suona la batteria nei nostri live, abbiamo preso in mano gli strumenti per sette giorni e abbiamo registrato tutto ciò che avevamo iniziato a creare tempo prima”