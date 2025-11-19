La leggerezza delle due ruote si racconta ai pinerolesi

L’obiettivo di ‘Vite in movimento’, appuntamento promosso è quello di raccontare come la bicicletta possa essere molto di più di un semplice mezzo di trasporto, attraverso la testimonianza diretta di chi, su due ruote, ha trasformato esperienze personali in percorsi di crescita.

Giovedì 20, alle 20,45, al Circolo Sociale di via Duomo 1 di Pinerolo, si terrà la serata organizzata dall’assessorato comunale alla Mobilità, dedicata ai racconti di viaggio e alle sfide sportive legate al mondo della bicicletta.

L’incontro riunirà tre ospiti con percorsi diversi ma accomunati dall’uso della bici come strumento di scoperta: Daniele Vallet, autore de ‘Il viaggio sbagliato’, presenterà il suo libro che parla di un’avventura nata per caso e diventata occasione di riscoperta personale; Vittoria Bussi, primatista mondiale dell’Ora, illustrerà il lavoro fatto tra scienza, passione e determinazione per superare i propri limiti e infine Paola Gianotti, viaggiatrice e recordwoman porterà la sua esperienza di sport e impegno dedicato alla sostenibilità e alla solidarietà.

Alla serata parteciperà anche l’associazione ‘Ali d’Argento’, rappresentata da Giovanna Durante, con un intervento dedicato al tema della fragilità trasformata in comunità e forza condivisa.

A moderare l’incontro saranno i ‘Salvaiciclisti’, rappresentati da Cristina Bassignana ed Elisa Baldessone. Il gruppo, attivo nel territorio pinerolese da dodici anni, promuove la mobilità sostenibile lavorando per migliorare la vivibilità urbana, con l’obiettivo di ridurre traffico e mezzi pesanti in favore dell’uso della bicicletta.

Bassignana commenta: “Vogliamo avere un momento di confronto sulla sicurezza dei ciclisti e sulle strategie da applicare per avere una mobilità più sostenibile”.