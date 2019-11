Elezioni 2021 a Torino, FdI: "Centrodestra scelga candidato per la primavera, pronti a fare le primarie"

"Basta errori: scegliamo subito il candidato sindaco di Torino e di andare subito insieme come centrodestra. Siamo pronti a fare le primarie tra partiti per misurarci, aperte anche alla società civile". È questo il messaggio diretto che lancia la parlamentare di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli a Lega e Forza Italia, in vista delle elezioni comunali del 2021. Gli sbagli di quattro anni fa, con un centrodestra diviso che ha consegnato la città a Chiara Appendino, bruciano ancora. Ma il partito della Meloni all'ombra della Mole è pronto a partire. E questa mattina dal mercato di corso Cincinnato, in quelle Vallette che hanno premiato FdI alle scorse nazionali eleggendo appunto Montaruli, fissa limiti temporali e politici ben precisi: candidato sindaco della coalizione entro la primavera del 2020, no ad inciuci.