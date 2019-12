Il 10 dicembre a Torino presentazione del nuovo libro della poetessa Valentina Colonna

Martedì 10 dicembre, alle 21, al Circolo dei lettori di Torino presentazione in prima nazionale del nuovo libro della poetessa e pianista Valentina Colonna, “Stanze di città e altri viaggi”

Dopo il successo dell’anteprima austriaca alla Literaturhaus di Graz, dove Colonna è stata tradotta e pubblicata per la prestigiosa rivista Manuskripte e si è esibita nel suo recital PianoPoetry, la pubblicazione sull’importante rivista slovena Poetikon e la recente presentazione spagnola a Granada, in dialogo con la poetessa Erika Martínez, la tournée di presentazioni italiane del libro di poesie Stanze di città e altri viaggi (Aragno, 2019) parte dalla città natale della giovane poetessa e pianista. Alla presentazione torinese del volume, appena pubblicato per i tipi di Nino Aragno Editore, seguiranno l’11 dicembre la tappa a Roma (con Edoardo Albinati e Alfredo Pirri), il 12 dicembre a Milano e poi in altre città (il calendario, in via di definizione sul sito www.valentinacolonna.com).

Alla presentazione di martedì 10 dicembre alle ore 21 nella Sala Biblioteca del Circolo dei Lettori (via Bogino 9, tel. 011/43.26.827), moderata dal giornalista de La Stampa – Tuttolibri Bruno Quaranta, saranno presenti l’autrice e l’editore Nino Aragno.