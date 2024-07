Dentro al nuovo Valentino: via il bitume grigio, spazio al calcestruzzo ocra. Primi viali completi entro ottobre [FOTO]

160 milioni dal Ministero della Cultura

I primi interventi riguardano la diminuzione delle sezioni stradali, in alcuni tratti larghi 20 metri ("una sorta di ‘Gravellona-Toce dentro un parco", come l’ha definita l'assessore) che verranno ridotte a circa otto metri. L’asfalto bitumoso è stato rimosso e si sta cominciando a sostituire, nella parte più avanzata del cantiere, con del calcestruzzo drenante di colore ocra, che renderà maggiormente permeabile la superficie equivalente a circa 15 campi da calcio. Il layout prevede una separazione tra la nuova strada e il verde con una rizzata fatta con dei ciottoli, affiancata a sua volta da un altro percorso più ridotto in calcestre, una sorta di ghiaia più compatta.

“L’idea è quella di ripensare a un parco - conclude Tresso - riprendendo la sua storicità, ma in una chiave attuale, più sostenibile, con più funzionalità, da campus a area dove svolgere attività fisica o leggere un libro, con chioschi con funzioni diverse, come ciclo officina o che possano essere modulabili e avere dei servizi igienici. Proprio con i chioschi operanti nel parco abbiamo valutato i periodi di chiusura per aver il minor impatto possibile con le attività. Quello che possiamo dire è che Torino è al passo con i tempi del Pnnr, ci potranno essere delle criticità visti i lavori per le molte realtà che operano nel Valentino, ma a opera conclusa avremmo un parco rinnovato".