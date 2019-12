C'è molto da fare e da vedere nel prossimo weekend in Val di Susa

VENERDÌ 6 DICEMBRE

ALMESE

Teatro e cinema

Cineclub: Stanlio & Ollio

Nuova edizione della rassegna "Cineclub", realizzata dall'associazione 35 mm di Rivoli con il patrocinio della Regione Piemonte e del Comune di Almese. Oggi al cinema Magnetto (via Avigliana 17) alle ore 18.30 e alle ore 21.15 proiezione del film “Dolor y gloria”.

AVIGLIANA

Teatro e cinema

Cetto c'è... senzadubbiamente!

Al cinema Fassino (via IV Novembre 19), ore 18.30 e 21.15, la nuova esilarante commedia italiana "Cetto c'è... senzadubbiamente!".

BARDONECCHIA

Conferenze e convegni

Cittadinanza e disabilità

Negli anni passati l’amministrazione comunale di Oulx insieme all’I.I.S.S. “L. Des Ambrois”, la Casa delle Culture, Avviso Pubblico, Unitrè Alta Valle di Susa ha avviato il percorso “Sana e Robusta Costituzione – Una proposta culturale per crescere insieme” dove sono state affrontati temi come legalità, responsabilità individuale e giustizia sociale, democrazia rappresentativa e diritto di voto. Inoltre, attraverso il “Dialogo tra diritti, doveri e realtà quotidiane” si è parlato di dialogo interculturale, interreligioso, nella politica con il Bene Comune come punto di equilibrio, come esigenza intima e irrinunciabile della nostra esistenza. Il percorso prosegue, ancorandosi alle parole di Piero Calamandrei, per il quale “Trasformare i sudditi in cittadini è miracolo che solo la scuola può compiere”. Il tema della cittadinanza è un tema cruciale per la crescita di un Paese democratico con donne e uomini responsabili. È la comprensione dell’appartenenza a una storia comune a livello locale, nazionale, europeo e mondiale: una comunità organizzata secondo regole condivise, un ambiente naturale e antropico, vicino e lontano, da conoscere e salvaguardare. È la valorizzazione degli ambienti di vita come, luoghi di relazioni, spazi di apprendimento e di crescita nelle differenze e nelle diversità.

Oggi alle ore 9 al cinema Sabrina (via Medail) "Cittadinanza e disabilità".





VENERDÌ 6, SABATO 7 e DOMENICA 8 DICEMBRE

BARDONECCHIA, BUSSOLENO

Teatro e cinema

CinemAbility Film Fest

Prima edizione del CinemAbility Film Fest. Incontri, dibattiti, presentazioni e proiezioni. Infatti è quello cinematografico il linguaggio scelto per parlare a tutti di inclusione e disabilità. Il Cinema Sabrina (via Medail 73) e il Palazzo delle Feste (piazza Valle Stretta) di Bardonecchia e il Pala Conti (via Walter Fontan 103) di Bussoleno sono teatro del festival. Programma:

venerdì 6 dicembre

Ore 10.00, Cinema Sabrina: proiezione “Mio fratello rincorre i dinosauri”, per le scuole secondarie di secondo grado. Interviene Stefano Cipani, regista del film. In collaborazione con il progetto Scuola di buona cittadinanza e Bievol Onlus.

Ore 17:00 al Palazzo delle Feste di Bardonecchia - Sala Giolitti "Inclusione e...".

Tavola rotonda sul tema dell’inclusione. Intervengono: Vittorio Bonaffini-regista, Roberto Gasparro-regista cinematografico, Anna Morra-Bievol onlus, Samuele Pigoni-startup Time2, Andrea Tomasetto-regista, Andrea e Samuele Tron-atleta Special Olympics. Proiezioni di clip da “Il cielo guarda sotto” e “Voliamo alto” con i protagonisti Marisa e Giancarlo e Sciabile onlus. Ingresso libero.

Sabato 7 dicembre

Ore 10:30 al cinema Sabrina proiezione del film di Roberto Gasparro "Qui non si muore". Intervengono Roberto Gasparro e Margherita Fumero.

re 14:00 al cinema Sabrina proiezione del film "Mio fratello rincorri i dinosauri". Ospiti Lorenzo Sisto e Arianna Becheroni. Ingresso libero.

Ore 18.00, Palazzo delle Feste, Sala Giolitti: presentazione del libro “Un altro (d)anno”, con l’autrice Valentina Tomirotti. In collaborazione con Mountain Book.

Ore 21.00, Palazzo delle Feste, Sala Viglione: Festa CinemAbility. Consegna premi e presentazione fiction RAI “Ognuno è perfetto”. Intervengono i ragazzi del cast, Antonella Lavazza, Manuela Lavazza. Concerto per pianoforte di Carmine Padula. Con la presenza straordinaria di Violante Placido, madrina del festival. Presenta Marco Berry.

Domenica 8 dicembre

Ore 10:30 al cinema Sabrina "Inside Out". Film per tutta la famiglia, che parla di emozioni. Proiezione con adattamento ambientale per pubblico con disturbo dello spettro autistico. Intervengono Daniela Trunfio di Torino + Cultura Accessibile e Christian Varone, presidente ANGSA VdA. Ingresso libero.

Ore 12:00 al Pala Conti spettacolo teatrale "Insanity", performance di improvvisazione e pronto soccorso teatrale. Ingresso gratuito.

Ore 13:30 al cinema Sabrina film documentario "Se ti abbraccio non avere paura", tratto dall'omonimo libro di Fulvio Ervas. Interviene Niccolò Pagani, regista. Ingresso libero.

Ore 15:00 al cinema Sabrina evento di chiusura del festival con la proiezione di "Tutto il mio folle amore" di Gabriele Salvatores.

SESTRIERE

Tempo libero

Snow Break Revolution

Snow Break Revolution: tre giorni, due serate, oltre 500 giovani. Per il 14° anno l’evento più grande d’Italia sulla neve ritorna a Sestriere per un weekend di puro divertimento ad alta quota.

Après-ski >> Ogni giorno Aperitivi ad alta quota

Games & sport >> I giochi sulla neve più pazzi di sempre!

Relax & shopping >> Rilassati in solarium e visita il centro del paese

MusicDinnerShow >> Allo Snow si mangia, si beve, si canta

Night Parties >> 2 notti di festa, il meglio a Sestriere.

Tempo libero

Appuntamenti a Casa Olimpia

A Sestriere si alza il sipario sulla stagione invernale 2019-2020 accompagnata dai primi appuntamenti nella settimana dell’Immacolata.

Programma a Casa Olimpia (via Pinerolo):

venerdì 6 dicembre dalle ore 10 viene presentato il progetto Pi.Ter Alte Valli - Cuore delle Alpi Cuore Resiliente a cui ha aderito l’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea.

Sabato 7 dicembre alle ore 17 “Le montagne s’incontrano”. Incontro culturale sulla storia e le tradizioni di Ingria e delle valli francoprovenzali. Tavola rotonda con tecnici ed esperti del settore con la partecipazione vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso e dell’associazione EFFEPI. Stand espositivi d’artigianato locale e aperitivo con degustazione di prodotti tipici. Canti del coro tradizionale “Le Gruie”.

Dal 7 dicembre al 6 gennaio mercatino dei ragazzi del “C’entro di Sestriere” durante l’orario di apertura dell’ufficio del turismo di Sestriere. Piccoli lavoretti che possono diventare un’idea regalo o un addobbo natalizio oltre a un gesto di solidarietà per sostenere con un’offerta l’attività dei ragazzi del “C’entro”.

Domenica 8 dicembre alle ore 15 l’amministrazione comunale di Sestriere premia gli scatti più belli del concorso fotografico “Sestriere, la natura ti sorprende”.





SABATO 7 DICEMBRE

ALMESE

Musica e spettacolo

Tosca

Il teatro Magnetto (via Avigliana 17) è protagonista di un evento speciale. Per la prima volta, infatti, il complesso multifunzionale del Comune ospita la serata inaugurale della stagione 2019-2020 del Teatro Alla Scala di Milano. Per l’occasione, sul palco del teatro almesino alle 17:30 va in scena una nuova produzione di "Tosca", opera del compositore Giacomo Puccini. Lo spettacolo al Magnetto è innanzitutto una festa della musica e del teatro, grazie anche alle voci superbe di Anna Netrebko, Francesco Meli e Luca Salsi, e al regista, Davide Livermore. La serata di gala è interamente ripresa dalle telecamere RAI, che trasmetteranno l’opera in diretta tv. Gli spettatori che lo desiderano possono indossare abiti da sera eleganti, come previsto dal regolamento di sala del teatro milanese (dress code non obbligatorio).

Nell’intervallo è possibile degustare il vino bianco Baratuciat - vitigno autoctono della Bassa Valle di Susa - al prezzo di 4 euro.

Biglietto intero € 10,00 - ridotto € 8,00 (hanno diritto al biglietto ridotto i soci del Cineclub di Almese e AIACE, gli over 60 e gli under 13).

AVIGLIANA

Attività per bambini e famiglie

Incontriamo Babbo Natale

Dalle ore 16 alle ore 22 intrattenimento per bambini a Drubiaglio, incontro con Babbo Natale e scambio di letterine. Appuntamento con i bambini alle ore 16 in piazza Sant’Anna.

Musica e spettacolo

Voci fuori dal coro - non c'è salute senza salute mentale

All'auditorium Bertotto (via Cavalieri di Vittorio Veneto 3) alle ore 20:45 spettacolo "Voci fuori dal coro - non c'è salute senza salute mentale", che vuole sottolineare l'importanza della lotta allo stigma e alla discriminazione, a favore della salvaguardia dei diritti umani delle persone con malattie mentali, così come della loro inclusione sociale. L'obiettivo, infatti, è quello di avvicinare sempre di più il cittadino alla cultura della salute mentale puntando a creare una cultura di conoscenza, al fine di abbattere così uno dei più grandi fenomeni legati alla salute mentale: il pregiudizio sociale. Organizzato dall'associazione "Amandoli" con l'associazione Maigret & Magritte in collaborazione con Teatro senza confini (Fabula Rasa).

L'ingresso è a offerta libera, il ricavato sarà utilizzato per sostenere progetti finalizzati alla realizzazione di laboratori inclusivi. Al termine un piccolo rinfresco offerto dall'associazione per augurare a tutti buone feste.

BARDONECCHIA

Incontri letterari

Mountain Book - Leggere il quotidiano: Valentina Tomirotti

Alle ore 18, si svolge al Palazzo delle Feste (piazza Valle Stretta) “Mountain Book - Leggere il quotidiano”, rassegna letteraria patrocinata dal Comune di Bardonecchia, organizzata da “Il BookPostino”. Oggi l'appuntamento è con Valentina Tomirotti, pronta ad ascoltare, dialogare e anche, perché no, prendere un aperitivo con il pubblico.

CHIOMONTE

Musica e spettacolo

Concerto di Natale

Alle ore 21 al teatro parrocchiale “Ca’ Nostra” (via Giaglione 3) concerto di Natale a cura del coro "Policromae" di Giaglione. Direttori: Giorgio Troisi - Sergio Nodelli, Michele Troisi al pianoforte. Ad Avvento appena iniziato i canti natalizi del coro giaglionese fanno pregustare appieno l'atmosfera del Natale.

CONDOVE

Mostre

Madri

La Delegazione FAI della Valle di Susa e il Centro Culturale Diocesano organizzano, con il patrocinio del Comune di Condove e la collaborazione dell'associazione Amici di San Rocco, la mostra "Madri. Raffigurazioni della maternità" nella Biblioteca Civica (piazza Martiri della Libertà 6). Inaugurazione sabato 7 dicembre alle 16:30.

Orari di visita: fino al 6 gennaio, tutti i pomeriggi ore 15-18, sabato e domenica 10-12 e 15-18.

Ingresso a offerta libera. Il ricavato sarà devoluto per il restauro del coro e del badalone della cattedrale della Diocesi di Susa.

OULX

Tempo libero

Accensione alberi

Alle 18 in piazza Garambois accensione degli alberi di Natale e merenda per tutti.

SANT'AMBROGIO DI TORINO

Visite guidate al patrimonio culturale

Speciale visita alla Sacra di San Michele

Speciale visita guidata a Monastero Vecchio e Biblioteca della Sacra di San Michele (via alla Sacra 14). La visita guidata include, oltre al percorso classico, il Monastero Vecchio, la Biblioteca e aree museali di solito chiuse al pubblico.

Le visite partono alle ore 14.30 - 15.30 - 16.

Durata 2 ore circa.

Prezzo del biglietto: intero 10,00€, ridotto 8,00€ (over 65 e dai 6 ai 18 anni), possessori abbonamento musei, biglietto integrativo di 2,00€.

La prenotazione non è richiesta, tuttavia si raccomanda l'arrivo 30 minuti prima dell'inizio della visita.

SAUZE D'OULX

Tempo libero

Frittelle di mele e vischio

Per il progetto “Aiutateci ad aiutarvi” la Pubblica Assistenza di Sauze d’Oulx propone frittelle di mele e vischio in piazza III rgt Alpini (slargo Derby).

Villaggio di Babbo Project

La Scuola Sci Sauze Project, in collaborazione con il Comune di Sauze d’Oulx, organizza il “Villaggio di Babbo Project” con tante attività e divertimento. Ore 17 al Parco Giochi Comunale (via Monfol 7).

SUSA

Incontri letterari

Segusium

Segusium Società di Ricerche e Studi Valsusini invita alla presentazione del numero 57 del periodico alle 16 nella sala del consiglio comunale (via Palazzo di Città 39). Nell'occasione viene presentato il sito aggiornato www.segusium.org.

Musica e spettacolo

Cantar Maria n° 15

Nella cattedrale di San Giusto (piazza San Giusto) alle 16:30 "Cantar Maria n° 15". Veglia in canto del coro Primavera per la solennità dell'Immacolata Concezione.

Fabrizio Sandretto

Alle 21 nella cattedrale di San Giusto (piazza San Giusto) serata di solidarietà natalizia, concerto al buio di Fabrizio Sandretto.

Tempo libero

Accensione luci e albero

Accensione luci e albero di Natale in piazza IV Novembre.





SABATO 7 e DOMENICA 8 DICEMBRE

AVIGLIANA

Teatro e cinema

Frozen 2: il segreto di Arendelle

Appuntamento al cinema Fassino (via IV Novembre 19) sabato 7 dicembre alle 18:30 e 21:15 e domenica 8 dicembre alle 16, 18:15 e 20:30 con il film di animazione "Frozen 2: il segreto di Arendelle".

BARDONECCHIA

Tempo libero

Bardonecchia apre le porte al Natale

Bardonecchia apre le porte al Natale. Programma:

sabato 7 dicembre

Inaugurazione pista di pattinaggio in piazzetta Medail alle ore 15:30.

In via Medail e Borgo Vecchio dalle 15:30 alle 18:30 Corus in Fabula, Santa Claus street band, truccabimbi e trampolieri itineranti, parata danzante a cura di Medail 31 e prima accensione dell'albero di Natale di via Medail.

Domenica 8 dicembre

In via Medail e Borgo Vecchio dalle 10 alle 13 Santa Claus street band e parata danzante a cura di Core Gym.

SUSA

Tempo libero

Distribuzione stelle di Natale

Distribuzione stelle di Natale in via Roma 60 bis a cura dell'Associazione Italiana contro Leucemie - Linfomi - Mieloma.





DOMENICA 8 DICEMBRE

AVIGLIANA

Musica e spettacolo

Dal viaggio in slitta a... Jingle bells

Alle 16 la Chiesa di Santa Maria Maggiore in Borgo Vecchio ospita un nuovo concerto della rassegna "Avigliana... Insieme", edizione 2019: "Dal viaggio in slitta a... Jingle bells". Protagonista l'ensemble musicale "Su di corda" diretta da Matteo Scovazzo. Organizza l'associazione culturale "Vita e pace".

Tea-Time concerto: Matteo Buonanoce

XIX edizione della rassegna musicale “Tea-Time concerto” realizzata dall’associazione “Sandro Fuga” e dall’omonimo Civico Istituto Musicale, con il contributo della Regione Piemonte Fondazione Live Piemonte dal Vivo, della Fondazione CRT e del Comune di Avigliana. Oggi alle 17 all'auditorium “D. Bertotto” (via Cavalieri di Vittorio Veneto 3) Carlotta Fuga al pianoforte e Letizia Gullino al violino. Ingresso 5 euro.

Tempo libero

Natale ad Avigliana

In occasione delle festività natalizie tornano il Villaggio di Babbo Natale (dall'8 dicembre al 6 gennaio) e la pista di pattinaggio su ghiaccio (dal 30 novembre al 26 gennaio). Novità di quest'anno l'albero di Natale che illumina il villaggio e viene acceso l'8 dicembre.

Accensione dell'albero di Natale e inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale: a partire dalle ore 14:30 iniziano i festeggiamenti! Nel pomeriggio la Pro Loco propone musica itinerante tra corso Laghi e corso Torino per annunciare l'apertura ufficiale del Villaggio con spettacolo delle majorettes alle ore 16:30 in Piazza del Popolo. Alle ore 17-17:30 accensione dell'albero di Natale preceduta da un breve spettacolo a cura dell'associazione "Il resto di 2".

Presepe meccanico

Il presepe meccanico della chiesa di San Giovanni è visitabile tutti i giorni con orario 9-19. Fino al 31 gennaio.

BUSSOLENO

Incontri letterari

Vita di paese a Foresto in Val Susa

Alle 16 nel salone parrocchiale (via San Rocco 1, Foresto) presentazione del libro "Vita di paese a Foresto in Val Susa" di Angelo Amprimo. Presenta Laura Grisa. Letture a cura di Davide Peirolo.

Tempo libero

Natale sotto le stelle

L'associazione "Primo Impatto" con il patrocinio del Comune di Bussoleno presenta la 9ª edizione di "Natale sotto le stelle". Programma:

domenica 8 dicembre

In piazza della Stazione i bambini possono portare nella buca delle lettere le loro letterine indirizzate a Babbo Natale.

Dall'8 al 24 dicembre

Mostra di pittura dell'artista Mirna Zanin in via Traforo 57.

SUSA

Attività per bambini e famiglie

Laboratorio natalizio

Laboratorio natalizio per bambini alle 16:30 al castello di Adelaide (via al Castello 14) e apertura straordinaria.

Mercati e fiere

Mercatino di Natale

In occasione di “Susa – La Magia del Natale”, il centro storico dalle 10 alle 18 ospita un mercatino di Natale con artigiani, associazioni, hobbisti e produttori. Organizzano associazione Pro Susa, Comune, Artemide e Ascom.

Tempo libero

MotoBabboNatalesolidale

3ª edizione di "MotoBabboNatalesolidale" - Memorial Matteo Di Filippo in piazza della Repubblica. Programma:

Ore 11.30 apertura manifestazione. Ristorazione, intrattenimento musicale, esposizione auto - moto storiche.

Ore 13 dimostrazione atleti trial.

Ore 14 motobenedizione.

Ore 15 giro per le vie di Susa.

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà domenica 15 dicembre.

Raccolta fondi con distribuzione di mascotte il cui ricavato sarà devoluto all’A.I.S.M. (Associazione Italiana Sclerosi Multipla).

Raccolta benefica

Raccolta benefica dalle 11:30 all'Art&Comics Cafè (corso Inghilterra 50).









