Dall'India al cuore di Nichelino, ecco arrivare l’Holi Color Party

Dall'India a Nichelino con la voglia di fare festa con colori e musica. In Oriente la festa di Holi è una celebrazione religiosa durante la quale è usanza sporcarsi con polveri colorate per omaggiare un rito che simboleggia la rinascita e la reincarnazione: una festa di colori che celebra l’arrivo della primavera e la vittoria del bene sul male.

Dall'India al cuore di Nichelino

Ora siamo in piena estate, ma venerdì 18 luglio in piazza Di Vittorio, nel cuore di Nichelino, ci sarà l’Holi Color Party, una grande festa dove ci si potrà 'sporcare' di colori a ritmo di musica. Il via è previsto dalle ore 16.30: l’iniziativa è organizzata da Color Fun, Alma, All in 1 con il patrocinio del Comune di Nichelino, in collaborazione con i centri estivi.

Festa dal pomeriggio alla sera

L'obiettivo, infatti, è coinvolgere soprattutto i più giovani, non per nulla l’ingresso è libero. Per chi lo vorrà, sarà possi bile acquistare sul posto il kit dei colori.

I partecipanti dovranno presentarsi con scarpe comode, maglietta bianca e armati di tanta vo glia di divertirsi. Il party sarà accompagnato dal Dj Max M e dalla voce di Marlene. Alla sera la festa continuerà con il live di No Way Beat ‘N’ Roll Band.