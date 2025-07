A Moncalieri torna l'appuntamento con la "Cena di Mezza Estate"

A Moncalieri non è ancora tempo di pensare alle vacanze. Sta per tornare, infatti, il tradizionale appuntamento con la "Cena di Mezza Estate": il ritrovo è previsto venerdì 18 luglio, a partire dalle ore 19.30 al centro Polifunzionale don P.G. Ferrero di via Santa Maria.

Ricordando gli anni del Festivalbar

Tavolate, musica, tornei, karaoke e tutto lo spirito del Festivalbar anni 2000, per fare un tuffo nel passato. "Si mangia insieme: porta qualcosa da condividere, noi mettiamo bibite e anguria - spiegano gli organizzatori - e poi zona musica con DJ live, laboratori per bimbi, angolo foto, giochi da cortile e tornei, sarabanda live, karaoke. Il Festivalbar non è finito: ha solo cambiato cortile..".

L'iniziativa è promossa da Moncalieri Comunità, il servizio di Moncalieri per le Persone che, attraverso la promozione di progettualità condivise e la collaborazione con le realtà associative del territorio, promuove un welfare fatto di prossimità e relazioni. L'obiettivo è quello di aumentare la coesione sociale, l’integrazione tra culture e il benessere comune. E serate come quella di venerdì sono un'occasione per stare bene e fare del bene.