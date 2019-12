Regione, Caucino: "Promuovere benessere disabili è un dovere delle istituzioni"

“Promuovere i diritti e il benessere delle persone con disabilità è un dovere delle Istituzioni. In Piemonte si stimano più di 50mila disabili certificati, di cui 37mila seguiti dai servizi sociali, per i quali esistono numerose progettualità in atto. Ogni anno, infatti, la nostra Regione stanzia quasi 40 milioni di euro per permettere loro una vita il più normale possibile”.

Queste le parole di Chiara Caucino, assessore alle Politiche della Famiglia, dei Bambini e della Casa, Sociale, Pari Opportunità, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità.

L’assessore Caucino ha inoltre sottolineato “l’importanza e il sostegno per queste persone che ogni giorno si trovano a fronteggiare piccole e grandi difficoltà. Lavorare per farli sentire parte integrante e attiva della nostra società rappresenta uno degli obiettivi che portiamo avanti con grande impegno e convinzione”.