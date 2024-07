Strade “colabrodo”, in via Ravina pavimentazione simile a un paesaggio lunare

Più che un paesaggio urbano, un paesaggio lunare: è questa la situazione che salta agli occhi di chi si trova ad attraversare via Ravina, al confine tra i quartieri Vanchiglia e Vanchiglietta a Torino, nei pressi del parco della Colletta.

Strada colabrodo

La strada, dove sorge uno degli Ecocentri Amiat della Città e situata in prossimità del Mercato del Libero Scambio e del Cimitero Monumentale, è infatti un “colabrodo”, con buche simili a dei crateri e rattoppi in ogni dove (molti dei quali saltati). Il maltempo degli ultimi giorni, inoltre, non ha fatto altro che peggiorare la situazione riempiendole di pioggia.

Transito critico

Lo scenario appena descritto rende sicuramente critico il transito per qualsiasi tipo mezzo di trasporto, in una via frequentata anche da quelli più pesanti impegnati all'Ecocentro nelle operazioni di scarico e scarico; il fatto che sia una strada “nascosta” non rende meno pesante la situazione.