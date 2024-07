Autonomia differenziata, da domani parte anche in Piemonte la raccolta firme per il referendum contrario

Parte da domani in Piemonte la campagna di raccolta firme per il quesito referendario contro l’autonomia differenziata, promosso dal comitato locale e regionale che vede schierati sindacati, partiti, forze politiche e sociali.



Come CGIL i primi banchetti allestiti in Piemonte in questo weekend (18-21 luglio) da parte delle varie realtà aderenti saranno in diversi punti di Torino:



18/07, dalle 11 alle 13, banchetto in Piazza Carignano durante l’evento di lancio della campagna referendaria