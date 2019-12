A Lingotto Fiere di Torino con IOLAVORO: ecco il programma della seconda giornata

IOLAVORO è una manifestazione dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Nata nel 2005 con l’obiettivo di reclutare personale per l’organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006, si è affermata negli anni come esperienza di successo, diventando da un lato un’importante occasione per sostenere e favorire giovani e meno giovani nell’ingresso/reingresso nel mercato del lavoro, sia in ambito nazionale che internazionale, e valorizzare la rete dei servizi per l’impiego pubblici e privati; dall’altro una valida opportunità in più per le imprese, per presentare le proprie vacancies e incontrare e selezionare più candidati in poco tempo. Forte del successo di 22 edizioni principali a Torino e di 30 edizioni locali realizzate su tutto il territorio regionale, IOLAVORO può definirsi la più grande job fair italiana.

Questo il programma di giovedì 5 dicembre:

ore 10:00-13:00 Teatro dei Mestieri

Il "modello" orientamento in Piemonte - Scuole, imprese e istituzioni per il futuro dei giovani

Saluti istituzionali

Elena Chiorino, Assessore Istruzione, Lavoro, Formazione professionale,

Diritto allo studio universitario della Regione Piemonte

Fabrizio Manca, Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte

Barbara Azzarà, Consigliera delegata all’Istruzione, sistema educativo, orientamento della Città Metropolitana di Torino

10.45 Apprendimenti, esiti: le dinamiche della scolarizzazione in Piemonte Carla Nanni, Luisa Donato – Ires Piemonte

11.10 Lo sviluppo delle competenze orientative a scuola e con la scuola Franco Francavilla – Referente USR Piemonte Cabina di regia regionale Orientamento

11.30 Fare orientamento: un imprenditore e uno studente a confronto Andrea Notari – Vicepresidente Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Piemonte con delega Education Roberto Luca Saldi -Vicepresidente SUN (Studenti Universitari Novaresi)

12.00 Il sistema regionale di orientamento: dalle linee guida alle azioni con i ragazzi

Nadia Cordero – Dirigente Settore Standard formativi e orientamento della Regione Piemonte

12.20 Interventi del pubblico e riflessioni finali Modera: Cinzia Gatti – Caporedattore Torinoggi.it

ore 10:00-13:00 Sala Blu

Convegno “L’inserimento lavorativo delle categorie protette all’interno delle strutture ricettive turistico culturali”

Saluti istituzionali Direttore Agenzia Piemonte Lavoro – Claudio Spadon

Consegna del premio “IOLAVORO-H 2019” all'impresa sociale BiStrani Consegna il premio: Elena Chiorino, Assessore Istruzione, Lavoro, Formazione professionale, Diritto allo studio universitario della Regione Piemonte

L’inserimento lavorativo delle persone appartenenti alle categorie protette nelle strutture ricettive, ristorative e culturali: si accenderanno i riflettori su un settore con assunzioni in crescita, approfondendo le politiche messe in campo a vantaggio di persone con disabilità e presentando le migliori pratiche realizzate dalle aziende.

Ne discutono:

Angelo Castrovilli, Agenzia Viaggi specializzata nel turismo accessibile “Vivere e Viaggiare”

Daniela Trunfio, Associazione + Cultura Accessibile

Sergio Montagna, Associazione Natura & Ragazzi Alessandria

Massimo Aureli, Bistrot Bistrani Torino

Carlo Boccazzi, Hackability

Servizio Disabili – Collocamento mirato dell’Agenzia Piemonte Lavoro

Modera: Carlo Maria Tresso ore 10:30 – 11:00 Sala EURES

“Ricerca attiva del lavoro in Europa”

A cura del servizio Eures, Agenzia Piemonte Lavoro

Ore 11:00-11:30 Sala EURES

“Living and working in Sweden”

A cura del servizio Eures, Agenzia Piemonte Lavoro

ore 11:00-12:00 Sala Arancio

“Mercato del lavoro: competenze e profili professionali più richiesti”

A cura di Catia Pernigotto/ ANPAL Servizi spa

ore 11:00-12:00 Sala Verde

“Il lavoro occasionale”

A cura di Vincenzo Fragomeni, INPS Direzione Regionale Piemonte

ore 11:30-12:30 Sala EURES

“Optimisez sa candidature pour une recherche d’emploi en France”

A cura di Pôle Emploi

ore 12:00-13:00 Sala Verde

“Reddito di cittadinanza”

A cura di INPS Direzione Regionale PIEMONTE condotto da Anna Suriano, in collaborazione con Piccato Enrico

ore 12:00-13:00 Sala Arancio

“CERCARE LAVORO CON EFFICACIA: l’importanza di partire dall’analisi delle competenze possedute per esprimere il massimo del proprio potenziale nella redazione del CV e durante il colloquio di selezione”

A cura di Giovanna Santarsiero, ANPAL Servizi spa

ore 13:00-14.30 Teatro dei Mestieri

Premiazione Progetti Digitali IeFP - Regione Piemonte - Usr - Associazione Aica

13.00 Saluti istituzionali

Elena Chiorino, Assessore Istruzione, Lavoro, Formazione professionale,

Diritto allo studio universitario della Regione Piemonte

Fabrizio Manca, Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte

Giovanni Adorni, Presidente nazionale AICA

Claudio Demartini, Presidente Sezione AICA Piemonte

13.30 “Le competenze digitali ICDL” Carlo Tiberti, AICA - Coordinatore Dipartimento Certificazioni ECDL/ICDL “

13.45 Presentazione dei progetti digitali e premiazione

14.30 Conclusioni

Modera: Tatiana Bruciamacchie, Settore Formazione Professionale Regione Piemonte

ore 13:00-14:00 Sala Verde

“L'abito fa il monaco? Consigli per una buona presentazione”

A cura di Centro Lavoro Citta di Torino

ore 14:00-14:30 Sala EURES

“Living and working in Germany”

A cura del servizio Eures, Agenzia Piemonte Lavoro

ore 14:00-15:00 Sala Verde

“Come affrontare la selezione di gruppo”

A cura di Centro Lavoro Città di Torino

ore 14:00-16:00 Sala Arancio “Giovani e lavoro: futuri possibili” A cura di Massimo Tamiatti e Serena Pasetti, Agenzia Piemonte Lavoro

ore 14:30-15:00 Sala EURES

“Presentazione del progetto europeo YFEJ - Your First Eures Job”

A cura del servizio EURES, Agenzia Piemonte Lavoro

ore 15:00-15:30 Sala EURES “Presentazione del progetto europeo Reactivate” A cura di Dario Manna, Città Metropolitana di Roma Capitale

ore 15:00-16:00 Sala Verde

“Ricerca attiva del lavoro e utilizzo dei social network”

A cura di Giulia Biamino e Simona Pepe, Lavoro Più ore 15:30-16:00 Sala EURES

“Presentazione azienda Multinational Company Concentrix”

A cura del servizio EURES, Agenzia Piemonte Lavoro

ore 16:00-16:30 Sala EURES

“Presentazione dell’azienda ISCS”

A cura del servizio EURES, Agenzia Piemonte Lavoro

ore 17:00-19:00 Teatro dei Mestieri

Cerimonia di premiazione Campionati dei Mestieri WorldSkills Piemonte 2019

Consegna delle medaglie ai migliori 3 classificati di ogni mestiere in gara: cameriere, cuoco, pasticciere, hotel receptionist, sarto, falegname, muratore, grafico e meccanico d'auto.

Dal 2014 nell’ambito di IOLAVORO si svolgono anche i Campionati dei Mestieri WorldSkills, giunti alla quarta edizione, dove più di 55 giovani talenti di età compresa tra 16 e 22 anni si sfideranno in 9 mestieri: cameriere, cuoco, pasticciere, hotel receptionist, sarto, falegname, muratore, grafico e meccanico d'auto, per conquistare il titolo di campione regionale e la qualificazione ai Campionati Nazionali WorldSkills Italy di Bolzano e ai Campionati Europei EuroSkills di Graz (Austria) nel 2020.

CAMPIONATI DEI MESTIERI WORLDSKILLS PIEMONTE Tutte le info su www.worldskillspiemonte.it

IOLAVORO e WorldSkills sono iniziative organizzate da Agenzia Piemonte Lavoro con il sostegno della Regione Piemonte e del Fondo sociale europeo.