Embraco, un nuovo giorno di passione. Con lo spettro del fallimento da scacciare e l'idea di fare un esposto [FOTO e VIDEO]

"Non ce la facciamo più". "Abbiamo perso tutto". "È un anno che andiamo avanti così". "Non possiamo vivere con 700 euro al mese: o paghiamo il mutuo o mangiamo". L'ultimo giorno che ha portato ancora una volta il caso Embraco sotto i riflettori è quello più triste.

Venerdì la manifestazione a Pero, l'incontro con Chiara Appendino e poi con l'arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia. Oggi i dipendenti oggi sotto Ventures sono tornati sotto le finestre dell'assessorato al Lavoro della Regione, in via Magenta. Ma l'umore è basso, bassissimo.

"Vogliamo lavorare, sporcarci le mani. Non possiamo continuare a non fare niente tutto il giorno. È una questione di dignità". Ormai è quasi un ritornello che viene ripetuto in ogni occasione in cui si cerca una soluzione a una reindustrializzazione mai partita per davvero. Ma è un ritornello che non passa di moda. È stringente attualità. Anche se all'orizzonte si staglia una nuova nuvola, forse la più nera di tutte: in tanti hanno paura che si concretizzi il rischio di fallimento.

Negli ultimi giorni, infatti, sia il servizio mensa che quello di pulizia sono stati sospesi perché non più pagati e i debiti di Ventures si starebbero accumulando. E un epilogo di questo genere porterebbe allo stop della cassa integrazione e l'ingresso in Naspi dei dipendenti. Ma non solo: anche se esistono posizioni e sensibilità diverse, si sta facendo strada anche l'ipotesi di andare per vie legali.

Da un lato, Uilm - come ha confermato il responsabile Cono Meluso - ha già raccolto alcune disponibilità di lavoratori pronti a fare un esposto ai carabinieri su quanto accaduto in questi 15 mesi a Riva di Chieri, mentre da Fiom le posizioni sono più prudenti ("l'obiettivo è preservare innanzitutto i posti di lavoro e questo non è detto che sia utile, ma lo valuteremo anche noi con i nostri legali", dice Ugo Bolognesi, responsabile della vertenza per i metalmeccanici Cgil).