Radičová a Torino: "Europa vuole Tav pronta per il 2030, persi 18 mesi per colpa del Governo italiano"

"L'Europa non ha cambiato idea sulla Tav: vogliamo che sia pronta nel 2030, ne abbiamo bisogno. Il paradosso è che abbiamo perso 18 mesi per colpa della burocrazia e del Governo italiano. Alla conferenza intergovernativa ho chiesto di accelerare il più possibile". È questo il messaggio che ha voluto lanciare Iveta Radičová, la coordinatrice UE del corridoio mediterraneo, oggi a Torino per la conferenza intergovernativa sulla Torino-Lione.

"L'importante ora - ha aggiunto - è iniziare: abbiamo nove chilometri già fatti ed è necessario sollevare le barriere, che non abbiamo costruito noi".