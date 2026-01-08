Chiorino risponde alle famiglie di Vanchiglia: "Aska terra di delinquenti. Militarizzazione necessaria" [VIDEO]

"Fino ad oggi (Askatasuna ndr) è stata terra di delinquenti, ben venga che ci siano oggi le forze dell'ordine a presidiare l’area, proprio per riportare quella legalità e quella serenità che è mancata per troppo tempo". A dirlo è Elena Chiorino, vicepresidente e assessore all’Istruzione della Regione Piemonte, in risposta alle lamentale da parte del quartiere Vanchiglia sulla presenza delle forze dell’ordine nell’area di corso Regina Margherita a Torino, teatro nei giorni scorsi dello sgombero del centro sociale di corso Regina Margherita.

La chiusura delle scuole nel giorno dello sgombero

Proprio in quell'occasione, il 18 dicembre, era stato impedito l'ingresso ai plessi limitrofi con una comunicazione arrivata in molti casi la mattina stessa e che aveva di fatto rimandato a casa 400 alunni e 80 docenti, a due giorni dalla chiusura per le vacanze natalizie.

Erano state chiuse le scuole dell'infanzia Rodari e la primaria Fontana di via Buniva, oltre al nido "Il Giardino delle Fate"di via Balbo. Tutte tornate in aula ieri, 7 gennaio, dopo due settimane in cui il presidio di polizia attorno all'immobile di corso Regina Margherita 47 è sempre stato attivo.

Merenda di ieri pomeriggio in via Balbo

Nonostante la parziale riapertura delle vie per garantire l'accesso agli istituti permane il malcontento del quartiere. Il Comitato Vanchiglia Insieme ieri pomeriggio ha lanciato l'appuntamento per una merenda in via Balbo, proprio nell'accesso alle spalle di Askatasuna.

"Questo quartiere - aveva dichiarato il comitato riportando il malcontento attraverso una missiva inviata al Prefetto - deve tornare ad essere non militarizzato. La scuola deve rassicurare, non spaventare: se i bambini hanno paura, non è sicurezza".

Chiorino: "Militarizzazione necessaria"

Ma la risposta di Chiorino resta netta. Per l’assessore, l'intervento era necessario, così come il presidio: "La militarizzazione in questo momento è necessaria – afferma – per garantire la sicurezza oggi e costruire la tranquillità di domani".

Pentenero (PD): "Chiorino dismetta il ruolo di ultras"

Le dichiarazioni dell'assessore non sono piaciute alla sponda di minoranza di Palazzo Lascaris che la accusa di essere inadeguata per il ruolo istituzionale che rappresenta.



"Amministrare vuole dire provare a lavorare per connettere le forze del territorio - è il commento di Gianna Pentenero, presidente del gruppo regionale del PD in consiglio regionale - vuol dire sostenere un patto per la legalità proprio come ha fatto l’amministrazione torinese. Accordo che invece di essere picconato dalla giunta regionale, poteva diventare un segnale di attenzione per quel quartiere, oltre a essere una sperimentazione importante e unica sul panorama nazionale".