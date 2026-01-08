Collegno ottiene la certificazione di Comune amico della Famiglia

Il Comune di Collegno ha ufficialmente ottenuto la certificazione “Family in Italia – Comune Amico della Famiglia”, rilasciata dall’Agenzia per la Coesione Sociale della Provincia Autonoma di Trento con determinazione dirigenziale n. 6393 del 16 giugno 2025. L'Agenzia per la Coesione Sociale (ACS) della Provincia Autonoma di Trento è l'ente che promuove il benessere familiare, la natalità e la conciliazione vita-lavoro tramite interventi mirati.

Il riconoscimento attesta l’impegno dell’Amministrazione comunale nel promuovere politiche e servizi orientati al benessere delle famiglie, con particolare attenzione alla qualità della vita, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, allo sviluppo di una comunità educante e al rafforzamento delle reti territoriali.

Il percorso di certificazione ha previsto la redazione del Piano Famiglia comunale, il coinvolgimento attivo di enti, associazioni e partner del territorio, nonché l’adozione di un approccio trasversale e integrato alle politiche familiari, in coerenza con il modello nazionale “Family in Italia”.

«Questo riconoscimento rappresenta un risultato importante per Collegno e per tutta la nostra comunità – dichiara il Sindaco di Collegno, Matteo Cavallone –. Essere certificati come “Comune Amico della Famiglia” significa aver scelto con convinzione di mettere le persone e le famiglie al centro delle politiche pubbliche, investendo su servizi di qualità, inclusione sociale e coesione territoriale. È un traguardo che ci rende orgogliosi e che ci sprona a proseguire su questa strada».

Sottolinea l’importanza del percorso anche l’Assessore alle Politiche Educative, Silvia Ala: «La certificazione è il frutto di un lavoro condiviso che ha coinvolto scuole, servizi educativi, associazioni e realtà del territorio. Promuovere una comunità educante significa costruire alleanze stabili a sostegno dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie, valorizzando l’educazione come responsabilità collettiva. Questo riconoscimento rafforza il nostro impegno a rendere Collegno un luogo sempre più accogliente e attento ai bisogni educativi di tutte le famiglie».

“Aver ottenuto questa certificazione è un passo per sviluppare politiche sociali territoriali sempre più integrate e innovative: lavoriamo per rendere Portinerie di Quartiere, Centri di Incontro e Sportelli digitali spazi sempre più intergenerazionali e inclusivi, per tutti i tipi di famiglia” – conclude l’Assessore alle Politiche Sociali Roberto Bacchin.

Con il conseguimento della certificazione, Collegno entra ufficialmente a far parte della rete dei Comuni italiani “Family in Italia”, impegnati a costruire territori sempre più inclusivi, sostenibili e a misura di tutte le famiglie.