Attentato di Magdeburgo, Striscia con la macchina in piazza Castello e via Garibaldi: "Avrebbe potuto essere una strage"

E dopo la strage, le telecamere di " Striscia la notizia " hanno testato la qualità dei livelli di sicurezza nel pieno centro di alcune città: dopo Milano, é toccato a Torino. Nel servizio di Valerio Staffelli si vede un'auto bianca che si introduce senza grossa difficoltà in via Palazzo di Città, dove è stato allestito un mercatino di prodotti agricoli.

Moltissimi i clienti davanti alle bancarelle di frutta e verdura. " Avrebbe potuto essere una strage ", commenta Staffelli, che aggiunge: " Nessun controllo e passando per via Palazzo di Città raggiungiamo in pochi minuti un'affollata piazza Castello. La sicurezza a Torino mi sembra un po' traballante ".

La vettura ha poi percorso tutta l'area davanti a Palazzo Madama e i Musei Reali senza essere fermata. "In piazza San Carlo - spiega il conduttore di Striscia - siamo entrati e abbiamo fatto uno slalom tra i presenti. Ma non finisce qui, perché la nostra auto è riuscita ad infilarsi in via Roma, passando tra due fioriere: anche in questo caso nessuno controllo".