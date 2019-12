Spazi aziendali: l'importanza delle manutenzioni

La gestione di un’azienda prevede di prestare attenzione a molti aspetti importanti, come la manutenzione degli spazi, soprattutto se comprendono ampi magazzini con superfici quotidianamente sottoposte a forti sollecitazioni da parte di mezzi pesanti e continuo passaggio di persone. L’usura può infatti essere causa di problematiche come diffusione di polvere e produzione di graffi e crepe nel pavimento, rendendo l’ambiente insalubre e comportando un significativo peggioramento delle condizioni di sicurezza.

Diventa quindi prioritario, per evitare incidenti sul lavoro e garantire maggiore efficienza e produttività, salvaguardare in maniera efficace e risolutiva lo stato dei pavimenti industriali, affidandosi a professionisti del settore come BECOSAN , azienda di lunga esperienza e marchio di un innovativo sistema brevettato per riparare i pavimenti in calcestruzzo levigato e riportarli a nuova vita.

Dopo accurata valutazione da parte di seri consulenti, verrà pianificato l’intervento necessario, adattandolo al tipo di spazio, alle condizioni delle superfici e alle specifiche modalità di utilizzo, in modo da andare incontro alle esigenze personali di ogni cliente.

Il trattamento BECOSAN® per riparare superfici danneggiate è strutturato in più fasi e prevede una prima parte di lucidatura pavimenti in calcestruzzo , attuata tramite appositi dischi di diamante, per la quale sarà possibile definire il tipo di finitura da ottenere, fra lucida, satinata ed opaca.

Successivamente si passa all’utilizzo del prodotto, che comprende due componenti:

BECOSAN ® Densifier che indurisce e rende compatto e resistente il pavimento .

BECOSAN ® Protective Sealer che svolge un’azione sigillante , proteggendo le superfici da infiltrazioni di ogni tipo come acqua, sostanze oleose o agenti chimici.

Grazie a questa efficace combinazione, i pavimenti trattati saranno lisci, omogenei e duraturi, consentendo di ammortizzare facilmente il costo del trattamento grazie ad un significativo risparmio relativo alla manutenzione e alla pulizia, che diventerà molto semplice e rapida da svolgere; niente più fastidiosa polvere in giro e fessure per terra, ma pavimenti puliti e gradevoli esteticamente.

Questo esclusivo trattamento vanta standard qualitativi elevati e le certificazioni più importanti del settore, che riguardano importanti proprietà come antiscivolo, antiassorbimento dell’acqua, resistenza all’abrasione, sicurezza interna e protezione dell’ambiente, per il massimo dell’efficienza e della certezza di un lavoro eseguito con estrema cura, assicurato da una garanzia di 10 anni.

Come ulteriore testimonianza del successo a livello internazionale di questa azienda, sono visionabili sul sito alcuni casi molto rappresentativi, come l’intervento svolto presso il magazzino DHL a Didcot, nel Regno Unito, dalla superficie di ben 18.000 mq, che versava in pessime condizioni per la grande usura ed è stato totalmente rigenerato, eliminando rugosità, aumentandone la resistenza e dandogli un aspetto omogeneo e lucido.

Non è quindi il caso di mettere in pericolo l’incolumità dei lavoratori servendosi di pavimenti danneggiati, rallentando inoltre i ritmi di produzione; la soluzione è quella di farvi consigliare e assistere da esperti del settore per rimettere a nuovo pavimenti industriali danneggiati e usurati, in modo da ottenere alti livelli di sicurezza e maggiore produttività.