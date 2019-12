Autonomia regionale, la richiesta è in dirittura d'arrivo

Per il Pd, Domenico Ravetti ha annunciato la presentazione di 14 emendamenti di merito e confermato l’impegno a licenziare il provvedimento entro Natale, in modo che anche la Regione Piemonte possa sedere al tavolo ministeriale sull’autonomia differenziata insieme alle altre Regioni, come richiesto dalla maggioranza. È stata anche chiesta da Pd e 5 Stelle la presenza in Commissione del presidente della Giunta regionale o di un suo delegato.