No pedonalizzazione a Campidoglio, i contrari passano alle “lenzuolate”: “No alla tassa di ingresso”

Campidoglio come Borgo Dora? Sembra di sì, a giudicare dalla forma di protesta “a lenzuolate” inscenata da alcuni residenti negli ultimi giorni.

Gli striscioni “No alla tassa di ingresso”

Il tema è molto simile a quello di qualche anno fa: la pedonalizzazione di gran parte della parte storica del quartiere attraverso una ztl per i non residenti, accolta con favore da alcuni, ma osteggiata da altri sia sui banchi della politica che in strada. Così, anche in questo caso, i cittadini contrari al progetto proposto dalla Circoscrizione 4 e approvato dal Comune hanno esposto degli striscioni con la scritta “No alla tassa di ingresso”.

La soddisfazione della Lega

Protesta accolta con soddisfazione dalla Lega, che nelle scorse settimane aveva promosso una petizione e un presidio nella vicina piazza Zamenhoff: “La protesta dei residenti - dichiara il capogruppo locale Carlo Emanuele Morando – si sposta sui balconi facendo sentire la propria contrarietà; non molliamo, no alla tassa di ingresso”.