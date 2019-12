Le "porzioni ideali" al centro del laboratorio di educazione alimentare di Torino

L’educazione alimentare riveste un ruolo cruciale nella formazione delle nuove generazioni, soprattutto alla luce degli ultimi dati ISTAT secondo cui in Italia è in sovrappeso un minore su quattro per un totale di oltre 2 milioni di bambini e adolescenti, contro a una media europea di un bambino su otto. Proprio per questo, sabato 14 dicembre, alle ore 11.00 nei Carrefour di Torino prenderà vita il laboratorio di educazione alimentare di Carrefour Italia per bambini dai 6 agli 11 anni sul tema “porzioni ideali”.

Grazie alla partecipazione dei Superheroes, collaboratori di Carrefour Italia formati ad hoc, i bambini saranno coinvolti attivamente durante tutto il laboratorio.

A partire dalla domanda “come si misura ciò che mangiamo?”, verrà esplorato l’argomento delle porzioni alimentari: la “porzione ideale” cambia da persona a persona in funzione di moltissimi fattori, tra cui l’età, il genere, la corporatura, l’attività motoria e il metabolismo. I bambini scopriranno che per misurare la propria porzione ideale, lo strumento più semplice e utile sono le mani. I bambini potranno divertirsi a indovinare le misure corrette di alcuni alimenti e disegnare a grandezza naturale la porzione “ideale” del loro piatto preferito.

Questo progetto rientra nel programma di Act for Food Kids, che si pone come obiettivo di insegnare ai bambini, attraverso una comunicazione semplice ed un linguaggio ludico, come riconoscere il cibo salutare e come fare scelte alimentari corrette.

I 12 laboratori, che prenderanno vita fino a marzo 2020 in 80 punti vendita in 13 regioni d’Italia, sono realizzati con il supporto dell’Istituto Auxologico Italiano, e nascono dalla volontà di Carrefour Italia di aderire al movimento Saturdays for Future, lanciato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) e da NeXt.

A Torino e provincia sono coinvolti i seguenti punti vendita:

Carrefour Market in Via Colombo 48, Torino

Carrefour Market in C.so Carlo E Nello Rosselli 110

Carrefour Market in Via Madama Cristina 66

Ipermercato Carrefour in Corso Filippo Turati 75

Ipermercato Carrefour in Corso Grosseto 330

Ipermercato Carrefour in Via Crea 10 a Grugliasco

Ipermercato Carrefour in Via Vittime Di Bologna 20 a Moncalieri

Ipermercato Carrefour in Strada Caselle 46 a Leini

Ipermercato Carrefour in Viale Liguria 1 a Burolo

Ipermercato Carrefour in Via Cacciatori 111 a Nichelino

Ipermercato Carrefour in Via Giustetto 51 a Pinerolo

Ipermercato Carrefour in Via Spagna 10 a Collegno

Ipermercato Carrefour in Via Giaveno 18 a Rivalta Di Torino

Ipermercato Carrefour in Via Gerbido 15 a Chivasso

Ipermercato Carrefour in Corso Savona 69 a Moncalieri

I temi oggetto dei futuri incontri saranno: la merenda (11 gennaio), grassi e zuccheri (25 gennaio), cibo ed energia (8 febbraio), cibi integrali (22 febbraio), classificazione degli alimenti (7 marzo) e piramide alimentare (21 marzo).