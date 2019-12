Greta a Torino, Appendino: "Priorità consegnare a future generazioni Torino più pulita"

"La priorità, per noi e per le prossime generazioni, è quella di consegnare a chi verrà in futuro una Torino più pulita, più sostenibile, più sana e più sicura". A scriverlo su Facebook è la sindaca Chiara Appendino, postando una foto dell'incontro con Greta Thunberg, che oggi era a Torino. L'attivista ha preso parte alla manifestazione dei Fridays For Future Torino in piazza Castello, dove è stato rilanciato l'allarme sull'emergenza climatica. "Incontrare Greta - spiega la prima cittadina - mi ha trasmesso una determinazione ancora più forte nel portare avanti le politiche per l'ambiente che abbiamo avviato per la nostra Città".

"Per questo motivo - continua la prima cittadina - andremo avanti, con ancora maggiore forza sui temi della mobilità sostenibile, della riduzione delle emissioni, del contrasto allo smog, del rafforzamento del trasporto pubblico, della riduzione dei rifiuti, della raccolta differenziata, della pulizia dei nostri corsi d'acqua".

"Queste scelte possono non portare consenso, ma ciò non può essere in alcun modo un freno a un'azione politica che guardi realmente al futuro" conclude Appendino, annunciando che la Città darà il supporto per ospitare a Torino il II meeting internazionale dei Fridays for Future International, in programma nell'estate 2020.